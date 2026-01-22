logo
Ne može Francuska bez Karabatića: Bez Nikole i Luke im slijedi drama na Evropskom prvenstvu

Ne može Francuska bez Karabatića: Bez Nikole i Luke im slijedi drama na Evropskom prvenstvu

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Otišla je Francuska prvi put poslije mnogo godina na prvenstvo bez Nikole i Luke Karabatića i odmah su nastali problemi. Prvi problem se zove Danska sa Gidselom, Nilsenom, Pitlikom...

Danska pobijedila Francusku na Evropskom prvenstvu u rukometu Izvor: Zabulon Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najveći su timovi koji pobjeđuju kada je najpotrebnije. Onda je jasno - Danska je u ovom momentu veći tim od Francuske. Duel ova dva rukometna velikana zatvorio je prvo kolo u drugoj grupnoj fazi Evropskog prvenstva, a iako je skoro cijeli meč vodila Francuska, na kraju je pobijedila skandinavska selekcija.

Na kraju je bilo 32:29 (11:12) za Dansku što sada znači da je Njemačka prva u grupi sa četiri boda, Danska, Portugal, Norveška i Francuska imaju po dva, a Španija je na dnu bez bodova.

U ovom kolu smo vidjeli kako je Njemačka na krilima sjajnog Endija Volfa savladala Portugal i kako je Španija poslije neviđene gluposti uspjela da izgubi od Norveške. U narednom kolu igraju Njemačka - Norveška, Danska - Španija i Portugal - Francuska. Za sada se ništa ne zna u ovoj grupi i vjerovatno do posljednjeg meča nećemo znati ko ide dalje.

Kako je Danska pobijedila?

Gubili su Danci 26:24 u 53. minutu, a onda su golom Pitlika i sa dva pogotka Andersona prešli u vođstvo. Poslije isključenja za Dansku Francuska je izjednačila, ali su opet Pitlik i Anderson odveli Dance na dva razlike. Na kraju je Kirkeloke pogotkom uz zvuk sirene donio tri gola razlike.

Sjajan je bio opet Matijas Gidsel sa devet golova, Simon Pitlik je imao osam, a Emil Jakobsen šest. Kod Francuza je Ajmerik Min dao sedam, a Ugo Deska pet golova. Ipak, odluka je došla na golu gdje su Remi Debone i Šarl Bolcinger imali manje odbrana od samog Emila Nilsena.

