"Neprihvatljivo je šta vi sebi dajete za pravo": Veselin Vujović prozvao Hrvate kao niko do sada

Slavni jugoslovenski rukometaš oštro prokomentarisao igre mladih reprezentativaca Hrvatske koji su, vjeruje on, koštali ekipu boljeg rezultata u Švedskoj.

Izvor: Laurent THEOPHILE / Panoramic / Panoramic / Profimedia

Rukometna reprezentacija Hrvatske nije se proslavila u preliminarnoj fazi Evropskog prvenstva. Poslije "tankih" pobjeda nad Gruzijom i Holandijom, Hrvatske je izgubila od domaćina Švedske (33:25) i to znači da u drugu fazu, odnosno novoformiranu grupu, ne nosi niti jedan bod i imaće vrlo težak zadatak da se uključi u borbu za medalje.

Mnogo toga nije funkcionisalo u igri Hrvata, prije svega u napadu, potom su u nastavku "silili" igru na pivota što im se nije ni blizu isplatilo, dok se još jednom pokazalo i koliko je u rukometu važno imati domaći teren. Znaju to Hrvati jer su prošle godine baš na krilima navijača u Zagrebu uspjeli da dođu do srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu, a sada ih Veselin Vujović upozorava da s ovakvom igrom neće daleko.

"Ne znam od čega bih počeo. Stvarno toliko je malo toga dobro bilo u današnjoj utakmici Hrvatske protiv Švedske. Gotovo je nemoguće sve popamtiti i reći sad u ovom stručnom komentaru", rekao je uvek oštri Vujović za "Net.hr".

"Od odbrane koja je apsolutno ekipno i individualno nije odgovarala na napade Šveđana... Od toga da kompozicija odbrane u kojoj su bili Šušnja i Mamić, kao da je hrvatska reprezentacija zaboravila da je tranzicija, brzo trčanje, laki golovi iz kontre u polukontre, u današnjem brzom i dinamičnom rukometu fundamentalna stvar, fundamentalni faktor za nešto. Ja ne pamtim da je jedna reprezentacija tako malo postigla tih lakih golova iz polukontre i kontre. Nikako da se poslože neke stvari. Srna je danas bio šuterski raspoložen i držao je Hrvatsku koliko - toliko, prije toga je bio Martinović, pa Cindrić, ali nikako da kao grupa jedna hrvatska rukometna reprezentacija funkcionira svi zajedno", dodao je on.

Jedan od najboljih rukometaša na ovim prostorima, kasnije i selektor, htio je da naglasi i stvari koje niko do sada nije htio da pokaže kao problem u igri Hrvatske.

"Priličan je bio broj neodgovornosti i nediscipline kad je napad u pitanju, a neki mlađi i neiskusniji igrači, bez rejtinga Martinovića i Cindrića, uzmu sebi za pravo da uđu i u prvoj sekundi nezagrijani puknu loptu s deset metara. To je meni neprihvatljivo", rekao je Vujović i potom je zaključio:

"Stalno se bježi od toga i kad to netko kaže onda je taj neprijatelj, ne misli dobro, filozofira, ali takva je bila priča kad se na jedan fenomenalan način izvukla medalja na SP u Hrvatskoj, ali evidentno je da je Hrvatska za jednu stepenicu niže i organizacija - i strategija i brzina u odnosu na najbolje reprezentacije".

Izvor: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

U novoj grupi Hrvatska će igrati protiv Slovenije i Islanda, koji imaju po dva boda, koliko je prenijela i Švedska. U njihovoj grupi su takođe i Mađarska i Švajcarska koje nemaju bodove.

U drugoj novoformiranoj grupi su Francuska, Njemačka i Portugal sa po dva boda, odnosno Španija, Danska i Norveška bez bodova.

Po dvije najbolje ekipe iz svake grupe idu u polufinale.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!