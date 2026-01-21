logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Roganović razbio Hrvatsku: On je novo rukometno čudo, dao je 18 golova za Švedsku

Nikola Roganović razbio Hrvatsku: On je novo rukometno čudo, dao je 18 golova za Švedsku

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Švedska je ubjedljivo savladala Hrvatsku u posljednjem kolu prve grupne faze Evropskog prvenstva i sa Nikolom Roganovićem u timu ide ka borbi za medalje.

Svedska sa nikolom roganovicem pobijedila hrvatsku Izvor: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Završena je prva grupna faza Evropskog prvenstva u rukometu, a jedan od domaćina Švedska je završila ovu fazu velikom pobjedom. Savladali su Šveđani Hrvatsku 33:25 (17:13) i prošli u drugu fazu kao prvi u grupi. Hrvati idu dalje bez bodova, a Šveđani prenose dva.

Nastavila se ovako crna serija Hrvatske koja nije pobijedila Švedsku na velikom takmičenju 12 godina, još od 2014. godine i tadašnjeg Evropskog prvenstva. A ovo je bio posebno težak poraz, najteži za Hrvatsku od 2016. kada ih je na EP Francuska dobila 32:24.

Šveđani će zbog ove pobjede prvi meč igrati 23. januara u Malmeu protiv Slovenije, dok će Hrvati ići na Island. Posljednji meč prvog kruga ove grupe biće duel između Švajcarske i Mađarske.

Nikola Roganović odveo Šveđane dalje

Poslednji meč na ovom meču dao je sa penala Nikola Roganović, sin nekadašnjeg rukometaša Partizana Zorana Roganovića. To je beku rođenom 27. jula 2006. godine bio peti pogodak na ovom meču, a 18. na Euru. Erik Johanson je dao pet golova, Albin Lagergren i Feliks Klar po četiri, a Andreas Palička je kao golman dao dva pogotka. Kod Hrvata, Zvonimir Srna je dao sedam golova, četiri je dao Filip Glavaš, a tri Zlatko Raužan sa pivota.

Nikola Roganović je kao najmlađi u timu Švedske uspio ne samo da se nametne i dobije minutažu, već je i najefikasniji. Postigao je šest golova protiv Gruzije, sedam protiv Holandije i sada je sa pet protiv Hrvatske postao najefikasniji u timu Švedske. Prvi strijelac prvenstva za sada je Kiko Košta sa 29 golova zajedno sa Giorgijem Tshovrebaladzeom iz Gruzije.

Džim Gotfridson hoće da mu preda tim

"Mislim da nije još kompletan, ali posjeduje većinu potrebnih kvaliteta i ako uspije da nastavi da gradi ovo što već ima pred njim je fantastična budućnost. Kao što sam rekao imao je sjajan debi ovde u Malmeu, apsolutno sjajan. Svi smo srećni zbog njegovog uspjeha i treba da uživa. Imaćemo ga u narednih mnogo godina

Mnogo visokih igrača ima dobar šut, ali mislim da on može i da kreira igru, može da se kreće po terenu, ode široko, opasan je u kontri. Jako je pametan ovako mlad, a to je nešto što obično ide sa godinama. Zna da čita igru, tu je već mnogo napredovao. Ima i određeni defanzivni kvalitet koji se možda ne vidi odmah. Ali je jako efektan, kompaktan je u odbrani i zbog toga je unikat među švedskim igračima", rekao je veliki Džim Gotfridson o svom mladom kolegi iz nacionalnog tima. 

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:08
Stefan Dodić magija na Euru
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Švedska Rukomet Evropsko prvenstvo Hrvatska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC