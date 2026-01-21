Nikola Roganović razbio Hrvatsku: On je novo rukometno čudo, dao je 18 golova za Švedsku

Švedska je ubjedljivo savladala Hrvatsku u posljednjem kolu prve grupne faze Evropskog prvenstva i sa Nikolom Roganovićem u timu ide ka borbi za medalje.

Izvor: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Završena je prva grupna faza Evropskog prvenstva u rukometu, a jedan od domaćina Švedska je završila ovu fazu velikom pobjedom. Savladali su Šveđani Hrvatsku 33:25 (17:13) i prošli u drugu fazu kao prvi u grupi. Hrvati idu dalje bez bodova, a Šveđani prenose dva.

Nastavila se ovako crna serija Hrvatske koja nije pobijedila Švedsku na velikom takmičenju 12 godina, još od 2014. godine i tadašnjeg Evropskog prvenstva. A ovo je bio posebno težak poraz, najteži za Hrvatsku od 2016. kada ih je na EP Francuska dobila 32:24.

Šveđani će zbog ove pobjede prvi meč igrati 23. januara u Malmeu protiv Slovenije, dok će Hrvati ići na Island. Posljednji meč prvog kruga ove grupe biće duel između Švajcarske i Mađarske.

Nikola Roganović odveo Šveđane dalje

Poslednji meč na ovom meču dao je sa penala Nikola Roganović, sin nekadašnjeg rukometaša Partizana Zorana Roganovića. To je beku rođenom 27. jula 2006. godine bio peti pogodak na ovom meču, a 18. na Euru. Erik Johanson je dao pet golova, Albin Lagergren i Feliks Klar po četiri, a Andreas Palička je kao golman dao dva pogotka. Kod Hrvata, Zvonimir Srna je dao sedam golova, četiri je dao Filip Glavaš, a tri Zlatko Raužan sa pivota.

Nikola Roganović je kao najmlađi u timu Švedske uspio ne samo da se nametne i dobije minutažu, već je i najefikasniji. Postigao je šest golova protiv Gruzije, sedam protiv Holandije i sada je sa pet protiv Hrvatske postao najefikasniji u timu Švedske. Prvi strijelac prvenstva za sada je Kiko Košta sa 29 golova zajedno sa Giorgijem Tshovrebaladzeom iz Gruzije.

Džim Gotfridson hoće da mu preda tim

Är Nikola Roganovic nästa svenska storstjärna?



Georgien-Sverige, studio från 19.30 på Viaplay & Viaplay Sportpic.twitter.com/oEhX8Sr9wk — Viaplay Sport SE (@ViaplaySportSE)January 19, 2026

"Mislim da nije još kompletan, ali posjeduje većinu potrebnih kvaliteta i ako uspije da nastavi da gradi ovo što već ima pred njim je fantastična budućnost. Kao što sam rekao imao je sjajan debi ovde u Malmeu, apsolutno sjajan. Svi smo srećni zbog njegovog uspjeha i treba da uživa. Imaćemo ga u narednih mnogo godina

Mnogo visokih igrača ima dobar šut, ali mislim da on može i da kreira igru, može da se kreće po terenu, ode široko, opasan je u kontri. Jako je pametan ovako mlad, a to je nešto što obično ide sa godinama. Zna da čita igru, tu je već mnogo napredovao. Ima i određeni defanzivni kvalitet koji se možda ne vidi odmah. Ali je jako efektan, kompaktan je u odbrani i zbog toga je unikat među švedskim igračima", rekao je veliki Džim Gotfridson o svom mladom kolegi iz nacionalnog tima.

