Amerika dočekala otkaz od 100.000.000 dolara: Svi čekali da superstaru zabrane da se bavi sportom

Svi su čekali da vide odlazak kvoterbeka Majamija Tue Tagovalioe. Poslije više potresa mozga koje je doživio na terenu, niko nije htio da on rizikuje sa nastavkom NFL karijere.

Izvor: Carmen Mandato / Getty images / Profimedia

Desio se otkaz koji je veliki dio američke javnosti čekao. Majami Dolfinsi su otpustili kvoterbeka Tuu Tagovailou, što je objavio generalni menadžer tima Džon Erik Saliven. Ovaj kvoterbek će zbog otkaza koji je dobiti preko 54.000.000 dolara.

Tagovailoa koji je 2020. na NFL draftu uzet kao peti pik potpisao je 2024. godine ugovor na četiri godine vrijedan 212.400.000 dolara, a samo je jednu sezonu odradio. Iako mu neće biti isplaćen cijeli ugovor, Dolfinsima će se u budžetu za naredne sezone pisati 100.000.000 dolara na račun Tagovailoe.

"Kao što sam rekao i njemu jako poštujemo to kakva je osoba i sportista. U ime Majami Dolfinsa mu se zahvaljujem na doprinosu na terenu i van njega tokom šest sezona u Majmiju", naveo je generalni menadžer.

Tua Tagovailoa je za šest sezona imao skor od 44 pobjede i 32 poraza, bacio je 18.166 jardi, imao 120 tačdauna, bio je najbolji dodavač u 2022. i 2023. godini, ali je problem njegovo zdravlje. Imao je višestruke potrese mozga i nekoliko puta mu je savjetovano da završi karijeru. Ovaj sjajni sportista sa Havaja je više puta zabrinuo cijelu naciju i javnost je uglavnom smatrala da treba da prestane sa NFL-om.

"Navijačima želim da poručim da mi je podrška značila sve. Dizali ste me u najvećim trenucima i ostali uz mene u najtežim. Od prve utakmice i prvog tačdauna koji sam bacio sam zahvalan za sve. Moja porodica i ja smo osjećali samo ljubav i podršku. Takođe mi je jako žao što nisam završio posao i donio titulu u ovaj grad. Majami to zaslužuje i nadao sam se da ću vam ja to donijeti", napisao je on.

