Dvije struje u upravi Partizana? Predrag Mijatović ostao sam, Upravni odbor ga više puta nadglasao

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Predrag Mijatović je nekoliko puta zaredom ostao nadglasan od starne Upravnog odbora FK Partizan.

Predrag Mijatović preglasan u Partizanu Izvor: MN PRESS

Nastavljaju se potresi u FK Partizan, pa je cijelu fudbalsku javnost zatekla vijest da je Srđan Blagojević vraćen na mjesto trenera. Stručnjak koji je napustio Partizan u toku ove sezone vratiće se tako nakon što je njegov nasljednik Nenad Stojaković napustio klub poslije poraza u "vječitom derbiju", a Damir Čakar je otišao sa mjesta trenera poslije ubjedljivog poraza od Vojvodine u Novom Sadu 3:0.

Kako navodi "Telegraf" odluku o vraćanju Srđana Blagojevića na mesto trenera donijelo je rukovostvo glasanjem 4:1. Za povratak su glasali Milka Forcan, Rasim Ljajić, Danko Lazović i Vojin Lazarević, a protiv je bio Predrag Mijatović. 

To je samo jedna u nizu odluka u Partizanu koja je donesena tako što je Upravni odbor glasao protiv Mijatovića i djeluje da legendarni napadač crno-bijelih gubi moć u klubu iz Humske. 

Potpredsjednik za sportska pitanja je nedavno jedini glasao za vandrednu izbornu skupštinu i na tom glasanju je poražen sa 4:1. Vidjećemo šta ovakav odnos snaga donosi Partizanu u narednom periodu.

