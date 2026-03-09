Dvije struje u upravi Partizana? Predrag Mijatović ostao sam, Upravni odbor ga više puta nadglasao

Predrag Mijatović je nekoliko puta zaredom ostao nadglasan od starne Upravnog odbora FK Partizan.

Izvor: MN PRESS

Nastavljaju se potresi u FK Partizan, pa je cijelu fudbalsku javnost zatekla vijest da je Srđan Blagojević vraćen na mjesto trenera. Stručnjak koji je napustio Partizan u toku ove sezone vratiće se tako nakon što je njegov nasljednik Nenad Stojaković napustio klub poslije poraza u "vječitom derbiju", a Damir Čakar je otišao sa mjesta trenera poslije ubjedljivog poraza od Vojvodine u Novom Sadu 3:0.

Kako navodi "Telegraf" odluku o vraćanju Srđana Blagojevića na mesto trenera donijelo je rukovostvo glasanjem 4:1. Za povratak su glasali Milka Forcan, Rasim Ljajić, Danko Lazović i Vojin Lazarević, a protiv je bio Predrag Mijatović.

To je samo jedna u nizu odluka u Partizanu koja je donesena tako što je Upravni odbor glasao protiv Mijatovića i djeluje da legendarni napadač crno-bijelih gubi moć u klubu iz Humske.

Potpredsjednik za sportska pitanja je nedavno jedini glasao za vandrednu izbornu skupštinu i na tom glasanju je poražen sa 4:1. Vidjećemo šta ovakav odnos snaga donosi Partizanu u narednom periodu.

