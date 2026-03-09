logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Srđan Blagojević opet trener Partizana! 1

Srđan Blagojević opet trener Partizana!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
1

Klub iz Humske odlučio da vrati trenera Srđana Blagojevića kog je smijenio prošle jeseni.

srdjan blagojevic opet trener partizana Izvor: MN PRESS

Srđan Blagojević se vratio u Humsku nakon što je nepravedno jesenas dobio otkaz. Pokušaji sa Nenadom Stojakovićem, potom i Damirom Čakarom, samo su još više "zakopali" crno-bijele, tako da je Partizan na kraju odlučio da vrati Srđana Blagojevića kao trenera stručnog štaba.

"Na danas održanoj sjednici Upravnog odbora Fudbalskog kluba Partizan izvršena je analiza sportskih rezultata od starta proljećnog dijela prvenstva. Rezultati su za Klub neprihvatljivi. Dodatno je ocijenjeno da je neophodno da se preduzmu aktivnosti kako bi se kriza rezultata, a posebno kriza stručnog rada, zaustavile", navodi se u saopštenju iz Humske i poručuje da je stoga donijeta odluka da se od 10. marta vrati upravo Blagojević.

"Upravni odbor je većinom glasova (4-1) imenovao Srđana Blagojevića za novog šefa stručnog štaba", dodaje se i ne objašnjava ko je bio protiv povratka novog-starog trenera Partizana.

Podsjetimo, prethodno je Srđan Blagojević smijenjen isključivo odlukom potpredsjednika Predraga Mijatovića.

Debakl tokom proljeća u Partizanu

Partizan je jesenji dio prvenstva završio na prvom mjestu Superlige Srbije, ali je već na startu drugog dijela izgubio poziciju i sada je već ubjedljivo iza Crvene zvezde (ima deset bodova manje), dok na sve to Vojvodina je prišla na jedan bod. To je uradila nakon što je prethodne večeri na "Karađorđu" razbila Partizan 3:0.

Na toj utakmici Partizan je vodio Damir Čakar, iako zapravo Partizan nije ni imao trenera, pošto je Crnogorac bio zaveden kao drugi pomoćnik.

Ćiribu, ćiriba, igra Voša ko Barsa: Veliko slavlje posle razbijanja Partizana
(MONDO)

Srđan Blagojević FK Partizan

Buda Filadelfija

Kakva komedija od kluba!

