Masovna tuča kakva se ne pamti: Sudija oborio rekord star 70 godina poslije haosa na terenu

Umjesto proslave titule i lijepih slika iz Brazila nam stižu ružne scene i masovna tuča fudbalera.

Izvor: Screenshot/Twitter/@GingaBonitoHub

Fudbaleri Kruzeira trebalo je da proslave osvajanje titule šampiona brazilske savezne države Minas Žerais, ali slavlje je brzo zasjenilo ono što se desilo na terenu nakon posljednjeg zvižduka. Finale protiv večitog rivala Atletiko Mineira završilo je rezultatom 1:0 za Kruzeiro, ali meč je ubrzo prerastao u haos koji će dugo ostati zapamćen u istoriji brazilskog fudbala. Sudija je podijelio čak 23 crvena kartona, što sasvim dovoljno opisuje incident koji se nedavno odigrao.

Sve je počelo u posljednjim minutima meča, kada je došlo do sudara između fudbalera Kruzeira Kristijana i golmana Atletika Eversona. Čuvar mreže domaćih je potpuno izgubio kontrolu - srušio je protivnika i brutalno ga pritisnuo koljenom u lice. Taj incident bio je okidač za masovnu tuču koja se brzo proširila cijelim stadionom.

Crazy scenes as things got heated up between Cruzeiro and Atletico Mineiro in Brazil.



FOOTBALL OR WWE EXTREME RULES.

Igrači Kruzeira su odmah potrčali da zaštite saigrača, a situacija je eskalirala do opšte tuče u kojoj su letjeli pesnice i udarci na sve strane. Lukas Romero je pogodio Eversona, dok je Kristijan uzvratio udarcem u glavu Lijanku Vojnoviću, bivšem omladinskom reprezentativcu Srbije, koji je odigrao četiri meča za nacionalni tim.

U metežu je učestvovao i čuveni brazilski reprezentativac Hulk. "Žao mi je zbog svega", rekao je Hulk nakon incidenta.

"Ne možemo da postavljamo takav primjer, jer to na kraju ima posljedice širom svijeta. Imamo odgovornost da zaštitimo imidž, ali i ugled same institucije."

Zaustavljanje haosa zahtijevalo je dolazak brojnih redarskih službi, a ubrzo je na teren morala i vojna policija sa štitovima kako bi spriječila još teže posljedice. Sudija je, shvativši da ne može da kontroliše situaciju, zatražio policijsku zaštitu i odsvirao kraj meča bez pokazivanja kartona, budući da je bilo nemoguće identifikovati sve učesnike tuče.

23 RED CARDS?!



The brawl between Cruzeiro & Atlético Mineiro generated 23 red cards! The most in Brazilian football history.



The previous record was 22 send offs, set in 1954 between Portuguesa & Botafogo.

Incident je oborio rekord brazilskog fudbala po broju isključenja u jednoj utakmici. Prethodni neslavni rekord držao je meč Portuguesea i Botafoga iz 1954. godine, kada je podijeljeno 22 crvena kartona. Sedam decenija kasnije, rivalstvo između Kruzeira i Atletika pokazalo je koliko mržnja gradskih rivala može da eskalira.

Sudija Mateus Kandansan iz Španije oglasio se nakon što je podelio istorijski broj crvenih kartona i objasnio kako i zbog čega ih je dodijelio.

"Zbog faula, obaranja protivnika, napada i brutalnog udarca kolenom u lice protivnika sa brojem 88. Napominjem da je nakon ove akcije izbila opšta tuča, te nije bilo moguće uručiti crveni karton. Zbog udarca potkoljenicom u glavu protivnika sa brojem 22, uz upotrebu prekomjerne sile i velike intenzitete, dok je lopta već bila u posjedu golmana. Napominjem da je nakon ove akcije izbila opšta tuča, te nije bilo moguće uručiti crveni karton."

U ostalim bilješkama i za ostale crvene kartone, sudija je naveo iste razloge: "Isključen zbog učestvovanja u opštoj tuči nakon završetka utakmice, kada je svojim protivnicima zadao udarce pesnicama i nogama, pri čemu zbog haosa nije bilo moguće uručiti crveni karton", navodi se.

Kruzeiro

Kasio

Fagner

Fabrisio Bruno

Žoan Markelo

Vilalba

Kauan Prates

Kristijan

Lukas Romero

Mateus Henrike

Valas

Žerson

Kaio Žorže

Atletiko-MG

Everson

Gabrijel Delfim

Presijado

Lijanko

Ruan Tresoldi

Žunior Alonso

Renan Lodi

Alan Franko

Alan Minda

Kasijera

Hulk

