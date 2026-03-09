Potres na Banovom Brdu: Trener otišao iz Čukaričkog poslije poraza u Ivanjici

Čukarički je obavijestio javnost da Milan Lešnjak više nje trener ovog tima.

Potresi ne drmaju samo Partizan već i Čukarički. Klub sa Banovog Brda objavio je da se rastao sa trenerom Milanom Lešnjakom (50). Poslije poraza od Javora u Ivanjici nastupila je promjena šefa stručnog štaba u beogradskom klubu.

"Smatram da je ekipi potrebna nova energija i neko ko će razmrdati igrače pred odlučujuće mečeve u Super ligi Srbije. Čukarički zaslužuje da bude u vrhu srpskog fudbala i siguran sam da će ljudi u klubu napraviti najbolji mogući izbor. Imali smo korektan razgovor, kao što je to uvijek do sada bio slučaj. Dugujem veliku zahvalnost direktorima kluba, ljudima koji su mi pomagali u stručnom štabu, naravno i igračima na profesionalnom odnosu i zalaganju. Želim ekipi svu sreću u narednom periodu", rekao je doskorašnji trener Čukaričkog.

Izvor: MN PRESS

Lešnjak ima višegodišnje iskustvo u Čukaričkom, gdje je obavljao različite funkcije. Bio je šef stručnog štaba Brđana 2016. godine, zatim u završnicama sezona 2021/22 i 2022/23, kao i u posljednjem mandatu koji je započeo u aprilu 2025.

Pored toga, Lešnjak je radio i kao asistent Dušanu Kerkezu u stručnom štabu, a dugo godina je bio na čelu Omladinske škole Čukaričkog.

Čukarički trenutno zauzima sedmo mjesto na tabeli Superlige i poslije 26 odigranih mečeva ima devet pobjeda, sedam remija i 10 poraza, što je dovoljno za 34 boda, koliko ima i Radnik koji je na šestom mjestu.

