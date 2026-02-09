Vladimir Stojković poklonio pobjedu OFK Beogradu: Pogledajte veliku grešku iskusnog golmana

Nekadašnji golman Crvene zvezde, Partizana i reprezentacije Srbije Vladimir Stojković napravio veliku grešku u Superligi.

Izvor: Instagram/superligasrbije_official

Fudbaleri OFK Beograda savladali su Čukarički na zatvaranju 22. kola Superlige Srbije, u veoma zanimljivom meču po izuzetno teškim vremenskim uslovima. Tokom čitave utakmice na stadionu "Kraljevica" u Zaječaru padao je snijeg, koji je uslove za igru do kraja susreta doveo na ivicu regularnosti. Meč između dva beogradska tima odlučen je golom u nadoknadi, ali je OFK Beograd tokom većeg dijela utakmice imao prednost.

Za ekipu sa Karaburme prvi gol postigao je Henri Ado, koji je u 32. minutu pogodio praznu mrežu. Nakon duge lopte pred gol Čukaričkog iskusni golman Vladimir Stojković je na debiju za novi klub napravio veliku grešku - istrčao je van kaznenog prostora i nije otklonio opasnost, pa je fudbaler OFK Beograda uspio da ga lobuje i pogodi gol.

Sudija Srđan Jovanović je uz pomoć VAR tehnologije poništio gol štopera Čukaričkog Milana Đokovića, Abubakar Sise je pogodio prečku gola OFK Beograda, a Balša Popović je u uvodnim minutima nastavka odbranio penal Filipa Matijaševića. Teren je postajao sve teži za igru, igračima nije bilo lako da kontrolišu loptu, a Čukarički nije mogao da stigne do izjednačenja. Kada su "brđani" krenuli na sve ili ništa, uz mnogo sreće gol je postigao OFK Beograd i to preko Milana Rodića, koji se nedavno vratio u klub nakon više od decenije bogate karijere.

Nakon 22 odigrana kola ekipa Čukaričkog zauzima šesto mjesto na tabeli sa 30 osvojenih bodova, a OFK Beograda je sada bliže ulaska u plej-of. Tim sa Karaburme, koji domaće mečeve igra u Zaječaru, ima 28 bodova i to je dovoljno za osmu poziciju na tabeli.

