logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Izdaju i prelijeću i misle da su jači": Navijači Zvezde isprozivali Vladimira Stojkovića na Marakani

"Izdaju i prelijeću i misle da su jači": Navijači Zvezde isprozivali Vladimira Stojkovića na Marakani

0

Navijači Crvene zvezde su transparentom na Marakani isprozivali Vladimira Stojkovića i navijače Partizana. Ne zaboravljaju njegov prelazak u redove najvećeg rivala.

Navijači Crvene zvezde isprozivali Vladimira Stojkovića Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda igra protiv Radničkog iz Kragujevca na "Marakani" i meč je počeo vođstvom gostujućeg tima. Na golu gostiju nalazi se bivši golman Partizana Vladimir Stojković koji je u Humsku otišao upravo iz redova crveno-bijelih. Navijači mu to ne zaboravljaju, pa su tako istakli i jedan transparent.

"Kakav golman, takvi navijači. Izdaju i prelijeću i misle da su jači", piše na transparentu koji je bio istaknut na Sjevernoj tribini na samom početku utakmice.

Navijači Zvezde jasno ne praštaju Stojkoviću to što je otišao u redove "večitog rivala" i zbog pojedinih izjava o svemu tome, poput čuvene majice "Oprostite mi moju ružnu prošlost". Na transparentu su "pecnuli" i navijače protivničkog kluba.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda Vladimir Stojković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC