"Izdaju i prelijeću i misle da su jači": Navijači Zvezde isprozivali Vladimira Stojkovića na Marakani

Navijači Crvene zvezde su transparentom na Marakani isprozivali Vladimira Stojkovića i navijače Partizana. Ne zaboravljaju njegov prelazak u redove najvećeg rivala.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda igra protiv Radničkog iz Kragujevca na "Marakani" i meč je počeo vođstvom gostujućeg tima. Na golu gostiju nalazi se bivši golman Partizana Vladimir Stojković koji je u Humsku otišao upravo iz redova crveno-bijelih. Navijači mu to ne zaboravljaju, pa su tako istakli i jedan transparent.

"Kakav golman, takvi navijači. Izdaju i prelijeću i misle da su jači", piše na transparentu koji je bio istaknut na Sjevernoj tribini na samom početku utakmice.

Navijači Zvezde jasno ne praštaju Stojkoviću to što je otišao u redove "večitog rivala" i zbog pojedinih izjava o svemu tome, poput čuvene majice "Oprostite mi moju ružnu prošlost". Na transparentu su "pecnuli" i navijače protivničkog kluba.