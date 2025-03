"To je on zaslužio, nisam ja": Grobari pred Vladimirom Stojkovićem skandirali Radiši Iliću

Vladimir Stojković postao je jedan od najboljih golmana u istoriji Partizana, a u klub je došao sa gorkim ukusom u ustima zbog Radiše Ilića, koji je danas sebi oduzeo život.

Izvor: MN PRESS

Vladimir Stojković obilježio je prethodnu deceniju u Partizanu kao jedan od najboljih čuvara mreže u istoriji crno-bijelih, kapiten kluba, a nikad nije zaboravio okolnosti pod kojima je prvi put došao u klub 2010. na mjesto danas poginulog Radiše Ilića.

Kao bivši golman Zvezde, prema sopstvenom priznanju, Stojković se "nudio" crveno-bijelima, a Partizan je bio uporan u namjeri da ga dovede. Poslije mnogo ubjeđivanja, pristao je, a gorak ukus ostao mu je zbog toga što je došao da brani u Ligi šampiona koju je crno-bijelima donio upravo Radiša Ilić, ljubimac navijača u svim klubovima u kojima je branio.

Grobari su mu skandirali "Ti si prvi golman, Radiša" i na Stojkovićevom debiju.

"Bio sam spreman na sve te psihičke igre i znao sam da će doći do toga, kao i da me jedino što me vadi iz cijele situacije to da budem neprikosnoven na golu i da branim dobro. Da pokušam da pomognem klubu. Najteže mi je bilo to - golman koji uđe u Ligu šampiona, kako god branio, to je on zaslužio, nisam ja. Nisu bili zadovoljni, imao je kikseve, ali bilo mi je teško", rekao je Stojković u intervjuu za rubriku "Mojih Top 11" kolumniste MONDA Nebojše Petrovića.

Ljubimac navijača gdje god da je igrao

Vladimir Stojković postao je u narednim godinama ljubimac golmana, jedan od najznačajnih čuvara istorije u istoriji kluba, pa i kapiten. Radiši Iliću to je bio drugi mandat u klubu i odradio ga je do 2013, kada je u Humskoj i završio karijeru.

Branio je za Slobodu iz Užica, Partizan, Nacional iz Bukurešta, Borac iz Čačka, OFK Beograd, Panseraikos, opet za Borac iz Čačka, pa opet za Partizan, u kojem mu Grobari nikad neće zaboraviti veliku noć u Briselu 2010.

Radiša Ilić oduzeo je sebi život skokom sa terase ovog četvrtka, u 48. godini.

(MONDO)