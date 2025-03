Radiša Ilić, bivši golman Partizana koji se ubio, volio je muziku i imao je i svoj bend.

Izvor: Printscreen/YouTube/Kulturoltar

Radiša Ilić (47) izvršio je samoubistvo. Bivši golman Partizana skočio je sa terase u zgradi u kojoj je živio, što je šokiralo mnoge. O njemu mnogi znaju stvari koje su vezane za fudbal, dugo je bio golman, donio je Partizanu i plasman u Ligu šampiona, ali ono što nije toliko poznato jeste njegova ljubav prema muzici.

Srpski čuvar mreže uživao je u nekoj drugoj vrsti muzike, ne u onoj koja je poznata na našim prostorima poput narodne, već je uživao u žanrovima kao što je "haus" i "hevi metal". O svemu tome pričao je u jednom intervjuu dok je još branio boje crno-bijelih. "Bilo je primjera, mada ne mnogo u ovom fudbalskom svijetu. Ima nekih koji slušaju to, ali je žanrovski drugačije. Prvo mi pada na pamet golman Pantić koji sluša, ali haus, te neke žanrove u koje nemam uvid. Neki hard rok ili hevi metal, čuo sam da je možda Savo Milošević bio u toj nekoj priči, tako sam načuo. Od kada znam za sebe imam ljubav prema muzici", počeo je Ilić.

Vidi opis Imao je bend, svirao gitaru i nije slušao narodnjake: Radiša Ilić je obožavao muziku, posebno hevi metal Radiša Ilić Radiša Ilić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Uživao je da priča o tome. "Prvo što sam uletio bio je rokenrol kada sam bio klinac i onda ljubav prema čvršćem zvuku, hevi metal. Prošao sam taj period kao i svi ljudi koji to slušaju, odrastanje na bendovima 'Metalika', 'Megadet', 'Sepultura', 'Pantera', to je normalno za taj vid muzike. Kasnije kako vrijeme prolazi, po meni, onako mi ide plasirano i ne privlači me toliko, mada me usmjerilo da eksperimentišem."

Šta je volio od domaće muzike?

Radiša Ilić intervju o muzici Izvor: YouTube/kulturoltar

Volio je Radiša da sluša takav žanr i kako sam kaže malo jače i agresivnije tonove. Pričao je o bendovima koje voli da sluša. "Pričali smo o tom bendu 'Katatonija', pričao sam to i ranije. To je taj neki malo žešći zvuk, imam da preporučim ljudima britanski bend 'Kusto'. Totalno drugi žanr. Blaža varijanta pop-rok, dosta dobro zvuče. Izdvojio bih 'Vajtsnejk' koji sam kasnije upoznao, mirniji su, a muzički vrhunski.

Pričao je i o koncertima tih bendova. "Nisam bio na 'Vajtsnejku', ali planiram, jer dolaze opet. Ti svi bendovi su na zalasku, možda prevaziđeni. Nama je lijepo da ih vidimo, jer su u mladosti bili. Volio sam i 'Megadet' koji dolazi. Ja žanrovski lutam što se tiče muzike. Skačem malo, ali super mi je i Rundek, volio sam i 'Tul' bend. Mislim da se bend zove 'Rišlo', njih sam zavolio, jer mi je 'Tul' malo agresivan i morbidan u nekim dijelovima, tu nema priče. Slušanje muzike se kod mene svodi na to da nasnimam sa interneta skoro sve albume benda koji mi se dopadne i stavim u auto. U kući, porodica, manje vremena ima za muziku."

Upitan je i šta sluša od domaćih bendova. "Meni više leži šta je radio 'Blokaut' i '357', očekivao sam dosta od 'Najtšifta', nevjerovatan album sa obradama poznatih hitova, ali nisam zadovoljan tim albumom."

Imao je bend i svirao gitaru

Radiša Ilić

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nije ljubav prema muzici kod njega bila izražena samo tako što je slušao i uživao u tome, već je pokušao time i da se bavi. Imao je i svoj bend, ali nije mogao da uskladi fudbal i to. "Možda je i suština, kada vratim film, društvo u kom sam se kretao je uticalo na moj pozitivan stav prema muzici. Bilo je dosta momaka koji su muzički obrazovani, vrhunski svirali gitaru ili bubnjeve i tu sam našao sebe. Teško može da se uklopi sa sportom. Žao mi je što ti momci koji su bili vrhunski nisu mogli od muzike da naprave nešto, nisu htjeli da puste sebe u neke druge vode, da mogu da egzistiraju. Imao sam bend, sviram gitaru i sada, jeste na nekom nivou od prije 20 godina, ne vjerujem da sam mnogo napredovao, ali mi pričinjava zadovoljstvo i kada imam vremena", ispričao je Ilić.

Imao je poruku i za bendove koji žele da se bave takvim žanrovima. "Ne bi smjeli da se povuku, da rade mladi bendovi, onda ćemo predati bitku i prepustiti se ovome sada što je uzelo maha i muzika koja po meni gubi smisao", zaključio je Ilić.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:35 Crvena zvezda - Partizan, Stefan Kovač gol za 2:2 Izvor: ArenaSport Izvor: ArenaSport

(MONDO)