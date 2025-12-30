Denver se oglasio o Nikoli Jokiću: Evo koliko će odsustvovati sa terena

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić propustiće januar, a onda bi mogao da se vrati na teren.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver Nagetsi saopštili su da će najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić (30) odsustvovati četiri nedjelje, kada će ponovo biti podvrgnut pregledima. Povrijedio se u noći između ponedeljka i utorka u meču protiv Majamija i svi će odahnuti poslije oglašavanja kluba, jer se strahovalo da je povreda mnogo teža.

"Centar Denver Nagetsa pretrpio je hiperekstenziiju levog kolena tokom utakmice protiv Majami Hita. Biće ponovo pregledan za četiri nedelje, kada će biti donesena nova procjena o njegovom stanju i javnost će biti obaviještena kada to bude neophodno".

Denver će bez svog najboljeg igrača odigrati bar 16 utakmica, uključujući i osam dana dugu turneju po Istoku, kao i meč protiv Los Anđeles Lejkersa 21. januara u Denveru. U ovom trenutku, procjena je da bi mogao da se vrati 30. januara u meču protiv Bruklina kod kuće ili 31. januara protiv Los Anđeles Klipersa, takođe u Koloradu.

From the Nuggets: Jokić left knee hyper extension. Reevaluated in 4 weeks. Amazing news for the Nuggets all things considered.pic.twitter.com/RzuQqvkI2o — Katy Winge (@katywinge)December 30, 2025

