Novak Đoković učestvuje na turniru koji nije osvojio više od 10 godina

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski teniser Novak Đoković nije imao previše uspjeha na Mastersu u Monte Karlu, da li može do titule poslije više od deceniju?

MOnte Karlo: Novak Đoković učestvuje na našem Mastersu Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igra u osmini finala Mastersa u Indijan Velsu protiv Britanca Džeka Drejpera, a već je objavljen spisak učesnika za Masters u Monte Karlu koji je jedan od turnira na kom srpski as nije imao previše uspjeha.

Pored Đokovića tu su i prvi i drugi teniser svijeta Karlos Alkaraz i Janik Siner, pa će konkurencija biti jaka kao i na ostalim događajima iz serije 1000.

Novak će kao treći na ATP listi biti treći nosilac, a prošle sezone je poražen već u drugom kolu od Čileanca Alehandra Tabila. Prije toga, Novak će donijeti odluku o nastupu u Majamiju gdje je takođe poražen u ranoj fazi turnira 2025. godine.

Srbin tako može dodatno da poboljša svoju poziciju na rang listi, ali najveći rivali su trenutno nedostižni, kako za njega, tako i za ostatak konkurencije. Konačno bismo na nekom jačem turniru mogli da vidimo i ostale srpske tenisere. Dušan Lajović i Miomir Kecmanović će preko kvalifikacija morati u glavni žrijeb.

Đoković je u Monte Karlu gdje je živio prije selidbe u Grčku osvajao trofeje 2013. i 2015. godine, a Rafael Nadal je tamo neprikosnoven sa 11 titula.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:19
Novak se svađa sa Borisom Bošnjakovićem
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković Tenis

