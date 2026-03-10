"Rekao mi je srediću ja to, i ništa nije uradio": Đoković i Cicipas napravili šou u Indijan Velsu

Srpski teniser Novak Đoković i Grk Stefanos Cicipas nasmijali su publiku u Indijan Velsu.

Izvor: DorothyNolena/X/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je u paru sa Grkom Stefanosom Cicipasom režirao senzaciju u Indijan Velsu. Njih dvojica su savadali favorizovani tandem Arevalo - Pavić sa 6:3, 6:2, a nakon toga je uslijedio pravi šou na terenu. Zanimljivo je kako je zapravo došlo do saradnje nekada velikih rivala u singlu...

Đoković je bio jako raspoložen i otkrio kako je malo falilo da do ovog dubla ne dođe. Šta je razlog? To što ne poznaju najbolje dubl pravila... Novak i Stefanos su upitani kako je došlo do ideje i prvog kontakta, ko je kome poslao poruku u DM?

"Prošli smo tu fazu Instagram poruka, imamo brojeve telefona jedan drugog. Radimo to na stari, tradicionalan način.On se javio i pitao da li bih želio da igram dubl sa njim u Indijan Velsu", rekao je Novak i dodao:

"To je bilo odmah poslije Australije, nisam znao da li ću doći ili ne. Rekao sam mu: 'Ako budem igrao, biće mi zadovoljstvo, bilo bi sjajno.' A on mi je rekao: 'Volio bih da odigram sa tobom bar jednom prije nego što odeš u penziju'".

Potom je nasmijao cijeli stadion: "Ne znam zašto on tako razmišlja, mislim, imam još dosta vremena ispred sebe... ali u redu je, opraštam mu. Znate, možda je do izgleda. Ali bilo je baš zabavno, iskreno. Zaista mi je drago što smo se prijavili".

Srpski as je otkrio da su u posljednjem momentu dobili specijalnu pozivnicu.

"Ovo dovoljno govori o našem nepoznavanju pravila dubla i samog prijavljivanja. Nismo znali kada zapravo treba da se prijavimo, poprilično smo zakasnili. Nastala je pometnja. Rekao sam mu par dana prije nego što sam stigao: 'Hoćeš li nas prijaviti?', a on je odgovorio: 'Ja ću se pobrinuti za to, ne brini.' I tako, ja dolazim ovdje, a to nije sređeno! Sljedeća stvar koju znam, Indijan Vels nam daje vajld-kard, na čemu smo im veoma zahvalni, inače ne bismo bili ovdje", otkrio je Đoković.

Uključio se i Cicipas u ovaj zanimljivi razgovor i nastavio da animira publiku. Na kraju su zajedno smišljali nadimak pod kojim bi mogli da nastupaju u nastavku turnira.

"Dubl je timski sport, tako da obojica donosimo odluke. Koliko god poštovanja da gajim prema Novaku, obojica moramo da odlučujemo. Razmišljam da bi trebalo da smislimo ime za naš dubl tim. Šta vi mislite?", upitao je Grk navijače. Prijedlozi su se samo nizali.

"Ci-Cole ili Cicić..", rekao je nasmijani Nole, da bi Grk zaključio: "Pustiću vas da odlučite. Molim vas, pišite nam u DM ili nam pošaljite svoje ideje, razmotrićemo ih".