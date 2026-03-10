Da li iko vjeruje u novo izvinjenje Lu Dorta?

Košarkaš Oklahome Lu Dort ponovo se izvinio Nikoli Jokiću zbog nesportskog ponašanja.

U samo nekoliko dana Nikola Jokić bio je meta istog igrača Oklahome. Najbolji košarkaš na svijetu igra dominantno, pa je ogledno "prljava" igra recept za pobjedu protiv centra iz Sombora. Lu Dort navukao je na sebe bijes navijača, a poslije drugog poteza u drugom susretu Denvera i Oklahoma, postao je još omraženiji.

Međutim, nesportski potez u prvom meču nije opametio Dorta, brojne kritike takođe. Slično je ponovio i u drugom susretu i baš kao i u prvom pristojno se izvinio. A, da li je to dovoljno da ne ponovi novi prekršaj i to ponovo nad najboljim na terenu?

"Samo sam izgubio u duelu. Ali poslije meča smo se rukovali, rekao je 'sjajna utakmica' i izvinio se što se to desilo", rekao je Dort za ESPN.

"Nisam htio da ga udarim u lice. Ali kada prolazim pored onoga koji me brani, ruke su mi svuda i nažalost, slučajno sam ga pogodio u lice... Nisam mislio da je to nesportski. 'Nesportski' znači da sam to uradio namjerno, a to nisam", pokušao je da se obrani.

Šta je Dort rekao prvi put?

U prvom meču, akcija Dorta bila je možda i ružnija od posljednje. Tada je namjerno sapleo Jokića, koji je nedavno izašao iz povrede. Sebičan čin, nerazmišljanje i na kraju krajeva bezobrazno ponašanje na terenu bili su dio NBA rasprave nekoliko dana, da bi Dort na kraju priznao grešku. Ipak, nije želeo da zaključi da je "prljav" igrač, ali koji dan kasnije još jednom je demantovao sebe.

"Bila je fizički zahtjevna utakmica sve vrijeme. Očigledno je da je to bio bespotreban kontakt i nešto što nije trebalo da uradim. Još goru stvar sam napravio time što sam isključen sa meča. Ja sam čovjek koji voli da se takmiči. Ali, postoje limiti za fizički čvrstu igru i ja sam prešao preko te granice", priznao je Dort u razgovoru za "Atletik".

"To je bio potpuno bespotreban potez sa moje strane i nešto što nije trebalo da uradim. Ali, ja sam igrač koji uvijek čuva najbolje protivničke košarkaše, takmičar sam i uvijek se trudim da radim stvari u skladu sa pravilima. Ne smatram sebe prljavim igračem. Ne mogu da kontrolišem narative medija koji traže pažnju. Srećan sam kako igram, kako se takmičim i da radim sve što je potrebno timu. Neka mediji pišu šta god žele", zaključio je Dort.

