"Edine, mogu li samo ovo da kažem": Nikola Jokić ispričao zašto su mu neki pali u očima

Nikola Jokić ispričao Edinu Avdiću zašto su ga iznevjerili neki stariji košarkaši koji su na ružan način pričali o današnjoj košarci.

Izvor: X&O's CHAT/Youtube/Printscreen

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić gostovao je u podkastu "X&O's Chat" kod Edina Avdića tokom kog je prvi put ispričao brojne zanimljive stvari iz privatnog života, kao i sa terena, da bi u jednom trenutku čak prekinuo poznatog komentatora jer je imao potrebu da mu kaže šta ga nervira.

"Edine, mogu li samo nešto da kažem?", značajno je Jokić podigao prst, a Avdić je znao da je sigurno riječ o nečemu do čega mu je posebno stalo da ispriča, što često umije da bude i bolje od samih pitanja.

"Ovo sam htio da kažem kad smo pričali o Olajdžuvonu, jazu između NBA i Evrolige... Ne razumijem taj jaz koji stariji igrači imaju prema nama. Nije nepoštovanje, ne znam šta je, neću da kažem zavist, ne želim to da mislim jer mislim da toga ne bi trebalo da bude...", poručio je Nikola Jokić misleći tu na košarkaše koji "štite" svoju zaostavštinu u sportu, udarajući na modernu košarku i pričajući da se "nekad bolje igralo".

"Ljudi koji su igrali prije 20-30 godina, moji idoli, to ne znači da ne bi mogli da igraju u današnjoj košarci. Rekao sam ti primjer u mojoj svlačionici da li bi Leri Bird mogao da igra današnju košarku, pa sam rekao da može da igra u NBA, Somboru, Kini, ma za 10-20 godina. To su sve vanserijski igrači koji će ostati zapamćeni, ali bilo bi glupo da košarka nije bolja sad nego prije 30 godina. To je kao da je telefon bolji prije 30 godina. Sve se modernizuje, pa i košarka. Isto tako će i košarka za 20 godina biti bolja sa talentovanijim košarkašima", kaže Jokić koji već gleda ka budućnosti.

"Biće košarka još bolja"

Ne želi da bude Jokić kao što su neki stariji košarkaši danas, već se nada da će košarka u vremenu poslije njega, a nije najavio da će skoro u penziju, takođe nastaviti da napreduje.

"Mislim da će se igrati bez pozicija, svi će sve da rade, biće momci koji će biti unikatni i mijenjaće košarku kao Stef Kari, pojaviće se neko kao Viktor Vembanjama. Reći će ovo ili ono o njemu, ali Vembanjama mijenja košarku. To je moje mišljenje. Nadam se da ću da se penzionišem kad bude najbolji... Ne znam što stariji igrači, treneri i ljudi iz svijeta košarke imaju to prema današnjoj košarci", dodao je Jokić.

"Malo mi je krivo zbog toga"

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

"Ne volim samo što omalovažavaju sad, nego kad sve inače ide na bolje... Ja ne kažem da je to loše, nego da je ovo bolje. Ono je bilo fenomenalno, sve smo imali tada, kao i sada, samo - moje mišljenje - sada je bolje jer su igrači talentovaniji, brži i bolji...", rekao je Jokić koji nije htio u detalje na koga tačno misli.

"Dobijem nekad te snimke sa YouTube, ne razumijem zašto to pričaju i malo mi je krivo. Padnu u očima... Ne da mi padnu u očima, ali zvuči bez veze... Meni je malo bez veze, eto i ružno", zaključio je Srbin.