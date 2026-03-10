logo
Mijailović molio da ga vrate: Žofri Lovernj napravio prvi korak ka Partizanu?

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Francuski centar Žofri Lovernj uskoro će stići u Srbiju gdje će trenirati tokom pauze u Kuvajtu.

Žofri Lovernj treniraće u Srbiji i čekati angažman Izvor: MN Prees

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović nedavno je najavio povratak nekadašnjeg kapitena Žofrija Lovernja koji je već na putu ka Srbiji. Sezona u Kuvajtu je suspendovana zbog rata na Bliskom istoku i očekuje se da iskusni francuski centar potraži novi angažman u Evropi. U Humskoj bi ga dočekali raširenih ruku...

Nakon što je prošlog ljeta završio misiju u Asvelu, nije uspio da se dogovori sa Partizanom, pa je uslijedila avantura u Kuvajtu gdje je bio dominantan sa prosjekom od 18,5 poena uz preko 10 skokova po utakmici.

"Sezona je trenutno suspendovana.Iako se osjećamo bezbjedno, odlučio sam da odem u Francusku i posjetim porodicu, odakle ću nastaviti u Srbiju gdje ću nastaviti sa treninzima i održavati formu dok ne bude donesena odluka o nastavku sezone. Moje misli i molitve su uz narod u Kuvajtu", napisao je Lovernj na Instagramu.

Izvor: 7jololo7/Instagram/Printscreen

Šta je rekao Ostoja Mijailović?

Uprkos tome što Lovernj ne igra na evroligaškom nivou, Mijailović je spreman da rizikuje i vrati nekadašnjeg lidera crno-bijelih. U nedavnom intervjuu je istakao da bi njegov povratak mnogo značio navijačima i klubu.

"Pet puta sam potencirao tu priču, ali procjena sportskog sektora je bila da nije igrač za nas. Molio sam ih da dođe, jer je to važno zbog navijača, on je imao ogromnu želju da se vrati u Partizan, da se ovdje penzioniše. Kupio je i stan u Beogradu, želi da živi ovdje, ima srpski pasoš… Želio sam da dođe i da bi stabilizovao svlačionicu, da napravi vezu sa navijačima, da pokaže kako se igra za ovaj klub. I biće moj prijedlog stručnom štabu da se on nađe u timu sljedeće sezone i da se ovdje penzioniše, uz lijep ispraćaj, kako zaslužuje", rekao je Mijailović i dodao:

Ostoja Mijailović
Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Vidjećemo da li će se desiti, zavisi od Lovernjovih ambicija i našeg trenera, jer nikad neću uraditi nešto preko njega. Kad izvršni odbor prestane da odbija igrače koje šalje stručni štab, oni više neće biti stručni štab, jer nemaju podršku. Stručni štab treba da odabere igrača, a ako odgovara budžetu, mi podignemo ruku", rekao je prvi čovjek crno-bijelih.

