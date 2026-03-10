Igokea dobila protivnike u Omladinskoj FIBA LŠ! Laktaši u aprilu domaćini košarkaškog spektakla!

U Laktašima održan žrijeb Omladinske FIBA Lige šampiona.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Mladi košarkaši Igokee u utorak su saznali protivnike na turniru Omladinske FIBA Lige šampiona koji će biti održan od 7. do 12 aprila u Laktašima.

Igokea će igrati u Grupi B sa mladim košarkašima Ludvigsburga i ekipom Sabaha iz Bakua.

Izvučene su i preostale tri grupe, a pobjednici ovih grupa plasiraće se u polufinale i boriti za trofej koji je omladinska selekcija Igokee osvojila 2023. u premijernom izdanju ovog takmičenja.

Ovo je sastav grupa turnira Omladinske Lige šampiona:

GRUPA A

Koretek Ostende, Bnei Herclija, Nimburk

GRUPA B

Igokea, Porše Ludvigsburg, Sabah Baku

GRUPA C

Ritas, Galatasaraj, Eve Baskets Oldenburg

GRUPA D

Tofaš, Telekom Bon, Spartak

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić istakao da mu je čast i zadovoljstvo što će ovaj grad biti domaćin ovog turnira.

"Ovo je jedan od najljepših sportskih događaja koji će se ove godine desiti ne samo u Laktašima nego u cijeloj Republici Srpskoj. Mi ćemo od 7. do 12. Aprila biti u epicentru sportskih dešavanja u cijeloj Evropi. Možemo da budemo zahvalni našem ambasadoru, KK Igokea, koja je još u prvom izdanju Youth BCL bila osvajač i to je bila preporuka da mi budemo domaćini ove godine. Velika je čast i zadovoljstvo za promociju našeg grada da budemo domaćini ovakvog takmičenja 12 vrhunskih mladih košarkaških klubova iz cijele Evrope i siguran sam da će ovo takmičenje da opravda očelkivanja i da ćemo mi biti izuzetno dobri domaćini", rekao je Bojić.

Trener omladinskog tima Igokee Jovan Mirković rekao je da će njegova ekipa učiniti sve da se predstavi u najboljem svjetlu i pokušati da ponovo osvoji trofej.

"Očekivanja su najveća moguća. Drago mi je da smo organizatori ovog turnira. Probaćemo kao ekipa da se nametnemo na što bolji način, i napadom i odbranom i nadam se da će nam domaći teren biti podstrek da ostvarimo što bolji rezulat. Cilj je uvijek najveći mogući. Stručni štab i ja ćemo pokupšati da spremimo ekipu na najbolji mogući način a vidjećemo dokle će to biti“, rekao je Mirković ne želeći se previše osvrtati na sastav grupe „Grupa je OK, ko god došao, dobrodošao".

Mladi košarkaš Igokee Luka Galić ističe da će domaći teren biti dodatna motivacija.

„Ovo je moje treće učešće na ovom turniru. Prošle dvije godine nismo imali sreće, ali posmatrajući grupu mi smo veliki favorit i nema neke teže prepreke za nas, pokušaćemo da ostvarimo najveći plasman. Pred našim navijačima će biti puno lakše, to nam je dodatan motiv da ostvarimo najveći uspjeh“, rekao je Galić.

Pripreme su vać u toku, sada je malo i lakše kada znamo protivnike i možemo da se više pripremamo za njih. Mislim da će biti teško, ali daćemo sve od sebe da napravimo dobar rezultat“, rekao je mladi košarkaš Igokee.

Pero Antić ambasador Igokee Igokea je u utorak i zvanično objavila da je njen novi ambasador proslavljeni košarkaš Pero Antić, trostruki osvajač Evrolige, nekadašnji član Atlanta Houksa, kao i bivši reprezentativac Sjeverne Makedonije, a sada predsjednik tamošnjeg košarkaškog saveza. "Velika zahvalnost, Vuku, Igoru i predsjedniku Dodiku. Dolazim često ovdje, ranije nisam mogao da se uključim, ali sada mi je čast i zadovoljstvo da budem dio kluba koji ulaže u infrastrukturu vodi računa o djeci i njihovom razvoju. Sve moje konekcije koje sam imao i dalje imam u NBA, Evroligi i kao predsjednik Saveza biće usmjereni ovdje. Igokea je evroligaška organizacija i infrastrukturno i svakako", istakao je Antić.

Sportski direktor Igokee Vuk Radivojević istakao je odličnu saradnju sa FIBA ligom šampiona.

"Imamo divnu saradnju sa ljudima iz FIBA Lige šampiona. Nama je u ovom takmičenju odlično, a ovo je naše četvrto učešće u Youth BCL i preuzeli smo na sebe da budemo domaćini i potrudićemo se da se pokažemo kao pravi domaćini“, rekao je on.

Menadžer ovog takmičenja Dejan Lekić uvjeren je da će ovo biti najbolje izdanje Omladinske Lige šampiona.

"U svakom pogledu imamo maksimalno profesionalan odnos sa Igokeom, ispunili su sve naše zahtjeve. Svih ovih godina rastemo zajedno i kao klub i kao takmičenje pa je kao logična posljedica svega i kruna dosadašnje saradnje došlo to da dođemo u Laktaše i promovišemo ovo takmičenje koje će mislim biti najbolje do sada s obzirom na sve uslove koje klub i grad domaćin obezbjeđuju za učesnike“, rekao je on.

Izvor: MONDO- Goran Arbutina

On je najavio proširenje takmičenja sa 12 na moguće i 50 timova.

"Mi smo ponosni na prošla izdanja i takmičenje je postalo toliko popularno, ali mi zbog pravila ne možemo da ga otvorimo za sve one koji žele da učestvuju. Međutim, već postoji inicijativa da ovo takmičenje bude prava Liga šampiona u smislu da ćemo od sljedeće sezone pozivati šampione omladinskih liga u svih 50 članica FIBA u Evropi. U prvih nekoliko sezona smo izgradili jedan nivo koji nam omogućava da to iskustvo pretočimo u jedno novo fantastično takmičenje koje nikad u istoriji nismo imali za klubove", istakao je Lekić.