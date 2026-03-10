Srbija ima konačan spisak za napad na Mundijal: Oporavio se Kos, tu su novi pivot i lider Partizana

Selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales saopštio je konačan sastav našeg tima za dva meča sa Litvanijom.

Selektor muške reprezenetacije Srbije Raul Gonzales skratio je spisak igrača na koje računa u predstojećim pretkvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Prvu utakmicu protiv Litvanije naša selekcija igra 19. marta u Nišu, a revanš je tri dana kasnije u Litvaniji.

"Očekuju nas najvažniji mečevi, za nas su ovi susreti prava finala, jer znamo koliko je bitno da se plasiramo na Svetsko prvenstvo. Naravno, posle Litvanije nas očekuju još teži rivali, ali idemo korak po korak. Tražiću od momaka da igraju skoncentrisano i borbeno, moramo da budemo fokusirani tokom čitavog meča. Očekuje nas velika broba, tako da ne smije da bude opuštanja.

Kao što vidite tu je Miloš Kos koji se oporavio od povrede i nadam se da će biti spreman da nam pomogne. Suvišno je govoriti koliko nam on znači. Kad je riječ o Luki Roganu, mogu da kažem da momak igra dobro u Njemačkoj, željan je da se pokaže i pružiću mu priliku, jer mislim da može dosta da pomogne. Marko Jevtić i Marko Tasić su imali svoje uloge i bili dobri u tome, ali sad želim da vidim i Rogana. Nikola Zečević se oporavio, odličan je u odbrani i može da odigra dobro tranziciju, da povuče kontru, a to će nam biti veoma važno", rekao je selektor Srbije Raul Gonzales.

