Juventus dao sramnu ponudu Dušanu Vlahoviću: Ugovor skoro upola manji od prethodnog

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Juventus ima želju da zadrži Dušana Vlahovića, ali za znatno manju platu od trenutne

Juventus nudi Vlahoviću ugovor sa manjom platom Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Srpski golgeter Dušan Vlahović (26) i Juventus imaju poseban odnos - voljeli su se, pa nisu, a sada ponovo obavljaju ljubav. Glavna tema je ostanak ili odlazak bivšeg fudbalera Fiorentine? Vlahović ne krije želju da ostane u "staroj" dami, ali situacija nije povoljna. Znali se da će morati da pristane na znatno manji ugovor, ali niko nije očekivao da će Juventus ponuditi skoro duplo manju platu Srbinu.

Vlahovićev ugovor ističe 31. juna i to tada će sudbina Vlahovića zasigurno biti poznata. Zasad je jasno, ako ostane u Juventusu, neće i dalje imati status najplaćenijeg u Seriji A sa 12 miliona evra godišnje. Italijanski fudbalski insajder Nikolo Skira otkrio je da je Juventus ponudio novi ugovor Srbinu i to na sedam miliona evra godišnje, ali uz bonus za potpis.

S obzirom na to da je riječ o znatno manjoj ponudi nego prije dvije godine kad je stigao u Juventus, pitanje je da li će Vlahović i njegov menadžerski tim prihvatiti znatno slabiju ponudu.

Vlahović ima nekoliko ponuda iz Evrope, već se govorilo o želji da ga dovede Barselona, Milan ili Bajern. S druge strane, klubu iz Torina nikako ne bi odgovaralo da se Vlahović od ekipe oprosti bez ikakve naknade za tim, pa će biti zanimljivo pratiti dalji razvoj situacije u Italiji.

Juventus Dušan Vlahović fudbal

