"On je pod velikim znakom pitanja": Poslije Vašingtona, Partizan "muči" još jedan važan igrač

Španski trener Đoan Penjaroja najavio je utakmicu sa Virtusom i posebno nahvalio Duška Ivanovića.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Košarkaši Partizana imali su dužu evroligašku pauzu, što zbog reprezentativnih okupljanja, tako i zbog odlaganja utakmice sa Dubaijem, pa svoju evropsku misiju nastavljaju protiv Virtusa u Bolonji u srijedu od 20.45. Trener crno-bijelih neće moći da računa na Dvejna Vašingtona koji je na dužem odustvu, a najverovatnije ni na Bruna Fernanda koji je pretrpio lakšu povredu.

Španski stručnjak je u prvi plan istakao trenera Duška Ivanovića, ali i najopasnije pojedince koji su nanijeli njegovom timu težak poraz u prvom delu sezone.

"Virtus igra dobro, sa ogromnom energijom, kao i svaki tim Duška Ivanovića. Imaju sjajnog strijelca, Edvardsa, ali i mnogo dobrih igrača, Vildozu, Alstona, Smailagića… Teška utakmica, ali želimo da odigramo kvalitetno", rekao je Penjaroja

Ivanović se proslavio u Španiji vodeći Baskoniju i Barselonu, pa mu je njegov rad i te kako poznat.

"Sjajan trener. Svake godine se njegovi timovi bore jako. Osvojio je mnogo titula, za mene je jedan od najboljih u posljednjih 20 godina u Evropi."

Upitan je za zdravstveni bilten pred meč sa Virtusom. Bruno Fernando će putovati sa ekipom, ali je pitanje da li će biti u stanju da igra. "To je jasno. A za Bruna Fernanda ćemo videti. Nije teška povreda skočnog zgloba. Putovaće sa timom, ali je pod velikim znakom pitanja."

Dodatno im je čitavu situaciju i treninge otežalo to što su Dvejn Vašington, Šejk Milton i Dilan Osetkovski bili zarobljeni u Dubaiju.

"Teška situacija, posebno za njih. Za nas je bilo problematično da treniramo te nedelje, a bio nam je izuzetno važan taj period za rad. Jer, sljedećih sedmica igramo tri utakmice nedjeljno. A onda su došli i Vašington se povrijedio, zbog čega će odsustvovati četiri, pet, šest sedmica".

Utakmica u Bolonji je pomjerena za dan prije. "Znam da je problem za naše navijače. Nije to baš uobičajeno da se promijeni datum pet dana prije, ali nije moje da odlučujem", zaključio je španski trener.