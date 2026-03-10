Srđana Blagojevića pitali o odnosu sa Mijatovićem: "Nije tajna da je situacija problematična"

Srđan Blagojević je na novom predstavljanju na mjestu trenera Partizana pričao i o odnosu sa Predragom Mijatovićem čijom je odlukom napustio klub prethodni put.

Srđan Blagojević je uradio ono što je malo ko očekivao da može da se desi, vratio se na klupu Partizana. Ovog utorka je ponovo predstavljen kao trener u istoj sezoni u kojoj je i otišao. Novinari su ga na konferenciji između ostalog pitali i o odnosu sa Predragom Mijatovićem.

Blagojević je napustio klupu kada je izgubio u kupu od Mačve i u Superligi od Čukaričkog, a klub je tada zvanično saopštio da je prijedlog da se on smijeni potekao od Predraga Mijatovića.

"Nije tajna da je situacija problematična, ali nadam se da će se normalizovati. Nisam sujetan, profesionalac sam, moja obaveza je da imam korektan profesionalan odnos sa svima ovdje na Teleoptiku, kao i sa članovima Upravnog odbora. Želja mi je da mi funkcionišemo kako treba", rekao je Blagojević, pa dodao: "Ne bih da komentarišem svog nadređenog, to mi nije želja ni potreba."

Partizan je sada u seriji od tri poraza, ima čak deset bodova maje od Crvene zvezde i samo jedan više od trećeplasirane Vojvodine. Naredni duel je na programu u subotu kada će crno-bijeli igrati sa TSC-om na stadionu "JNA".