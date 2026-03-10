Kako se Blagojević vratio u Humsku? Nije bio prva opcija, evo zašto se želja Partizana nije ostvarila

Srđan Blagojević se poslije nekoliko mjeseci vratio na klupu Partizana, ali bivši trener crno-bijelih nije bio jedini izbor kluba iz Humske

Izvor: MN PRESS, Screenshot/YouTube/@naiviciterena6598

Fudbalski klub Partizan donio je poprilično neočekivanu odluku kad je na trenersku klupu vratio Srđana Blagojevića, istog onog kojeg je smenio pre nekoliko meseci. Međutim, ideja čelnika kluba bila je da na mjesto stratega dođe Alkesandar Vuković, ali su se na kraju koplja lomila između Srđana Blagojevića i Đorđija Ćetkovića.

U Humskoj je promjena bila neophodna, pošto ekipa koju je Blagojević vodio od njegovog odlaska nije uspjela da napravi senzaciju, nije uspjela da zadrži prvo mjesto ili bilo kako napreduje. Želja je bila da Aleksandar Vuković dođe u Partizan, prenosi Mocart sport. "U četvrtak je Aleksandar Vuković promovisan na klupu Viđeva iz Lođa koji je pod kontrolom bogatog biznismena. Ponuda je daleko nadmašila finansijske mogućnosti finansijski razorenih crno-bijelih. Čak se ide dotle da je zarada nekadašnjeg veziste u novoj sredini šest puta veća od onoga što je ugovorom imao Srđan Blagojević i kad se takva prilika ukazala na podneblju na kome je već dokazan, Vuković je odlučio da se zahvali voljenom klubu i prihvatio je ponudu Viđeva", navodi se u tekstu.

Uslijedila je i utakmica u Novom Sadu, u nedjelju, u kojoj je Partizan u potpunosti nadigran. S obzirom na to da je sjednica kluba bila zakazana za ponedjeljak, a mimo opakog poraza na Karađorđu, klub je imao u planu da raspravlja o skupljanju sredstava kako bi se ispunili uslovi UEFA, ali su okolnosti donijele sasvim drugu temu.

Na kraju, rasprava se svela na dva imena - Srđan Blagojević i Đorđije Ćetković. Predrag Mijatović zalagao se da Ćetković bude pored aut-linije do kraja sezone, s obzirom na to da je dobio licencu Fudbalskog saveza Srbije. Druga struja uprave kluba, predvođena Dankom Lazovićem, bila je izričita u želji da na mjesto trenera vrati Srđana Blagojevića.

"Lazović je ionako ostao u dobrim odnosima sa Blagojevićem i pozvao ga je kao spasonosno rješenje, jer je shvatio da drugog na tržištu - nema. Kad je došlo do glasanja, odnos je bio 4:1, uz negodovanje Mijatovića kako to nije ispravan potez, jer znači povratak na staro. Kao da sa pomoćnikom (koji god da je) nešto veliko dobija", navodi se u tekstu.

Po povratku na Topčidersko brdo, Blagojević je imao uslov - više neće sarađivati sa Ćetkovićem, što mu je vrlo brzo i uslišeno. Ujedno, novi/stari trener Partizana pitao je i da li postoji mogućnost da osim do juna, ostane i duže u klubu, pa je to jedna od tema koja će sigurno biti na stolu Upravnog odbora Partizana.