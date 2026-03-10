logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako se Blagojević vratio u Humsku? Nije bio prva opcija, evo zašto se želja Partizana nije ostvarila

Kako se Blagojević vratio u Humsku? Nije bio prva opcija, evo zašto se želja Partizana nije ostvarila

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Srđan Blagojević se poslije nekoliko mjeseci vratio na klupu Partizana, ali bivši trener crno-bijelih nije bio jedini izbor kluba iz Humske

Partizan htio Aleksandra Vukovića, ali on je preuzeo Viđev Lođ Izvor: MN PRESS, Screenshot/YouTube/@naiviciterena6598

Fudbalski klub Partizan donio je poprilično neočekivanu odluku kad je na trenersku klupu vratio Srđana Blagojevića, istog onog kojeg je smenio pre nekoliko meseci. Međutim, ideja čelnika kluba bila je da na mjesto stratega dođe Alkesandar Vuković, ali su se na kraju koplja lomila između Srđana Blagojevića i Đorđija Ćetkovića.

U Humskoj je promjena bila neophodna, pošto ekipa koju je Blagojević vodio od njegovog odlaska nije uspjela da napravi senzaciju, nije uspjela da zadrži prvo mjesto ili bilo kako napreduje. Želja je bila da Aleksandar Vuković dođe u Partizan, prenosi Mocart sport. "U četvrtak je Aleksandar Vuković promovisan na klupu Viđeva iz Lođa koji je pod kontrolom bogatog biznismena. Ponuda je daleko nadmašila finansijske mogućnosti finansijski razorenih crno-bijelih. Čak se ide dotle da je zarada nekadašnjeg veziste u novoj sredini šest puta veća od onoga što je ugovorom imao Srđan Blagojević i kad se takva prilika ukazala na podneblju na kome je već dokazan, Vuković je odlučio da se zahvali voljenom klubu i prihvatio je ponudu Viđeva", navodi se u tekstu.

Uslijedila je i utakmica u Novom Sadu, u nedjelju, u kojoj je Partizan u potpunosti nadigran. S obzirom na to da je sjednica kluba bila zakazana za ponedjeljak, a mimo opakog poraza na Karađorđu, klub je imao u planu da raspravlja o skupljanju sredstava kako bi se ispunili uslovi UEFA, ali su okolnosti donijele sasvim drugu temu.

Na kraju, rasprava se svela na dva imena - Srđan Blagojević i Đorđije Ćetković. Predrag Mijatović zalagao se da Ćetković bude pored aut-linije do kraja sezone, s obzirom na to da je dobio licencu Fudbalskog saveza Srbije. Druga struja uprave kluba, predvođena Dankom Lazovićem, bila je izričita u želji da na mjesto trenera vrati Srđana Blagojevića.

"Lazović je ionako ostao u dobrim odnosima sa Blagojevićem i pozvao ga je kao spasonosno rješenje, jer je shvatio da drugog na tržištu - nema. Kad je došlo do glasanja, odnos je bio 4:1, uz negodovanje Mijatovića kako to nije ispravan potez, jer znači povratak na staro. Kao da sa pomoćnikom (koji god da je) nešto veliko dobija", navodi se u tekstu.

Po povratku na Topčidersko brdo, Blagojević je imao uslov - više neće sarađivati sa Ćetkovićem, što mu je vrlo brzo i uslišeno. Ujedno, novi/stari trener Partizana pitao je i da li postoji mogućnost da osim do juna, ostane i duže u klubu, pa je to jedna od tema koja će sigurno biti na stolu Upravnog odbora Partizana.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Vuković FK Partizan Srđan Blagojević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC