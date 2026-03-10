"Samo tako može da ga prestigne": Bivši Alkarazov trener zna recept - to će morati da ukrade od Đokovića

Bivši trener Karlosa Alkaraza Huan Karlos Ferero vjeruje da će mladi Španac uspjeti da nadmaši sve rekorde Novaka Đokovića

Izvor: Screenshot/YouTube/@australianopen/@bnpparibasopen/@TennisTime_Now

Bivši trener Karlos Alkaraza Huan Karlos Ferero i dalje netremice prati rad prvog igrača svijeta. Mladi Španac pred sobom ima vrlo težak zadatak, nema sumnje da su ambicije najveće - cilj je oboriti sve rekorde Novaka Đokovića. Naravno, zadatak nije lak, čak je pomalo i nemoguće, ali iskusni trener vjeruje da Alkaraz ima potencijal da nadmaši najboljeg na svijetu - čak mu je i dao savjet.

Novak Đoković je osvojio 24 grend slem titule. Alkaraz je tek na početku, ali istini za volju - uspio je da postane najmlađi teniser koji je kompletirao sve četiri velika turnira i to je ostvario početkom 2026. kad je u finalu Australijan opena bio bolji od Srbina. U konkurenciji onih koje bi trebalo da pobijedi su i Rodžer Federer sa 20, odnosno Rafael Nadal sa 22.

Alkaraz već broji sedam trofeja, a Ferero, koji je bio u timu Španca od 2018. do 2025, vjeruje da će se trofeji tek nizati. Iako su odnosi između bivšeg trenera i aktuelnog broja jedan i dalje zategnuti, povjerenje u rad i velike uspjehe nastavilo je da postoji. "Volio bih da to uradi. Oduvijek sam smatrao da, ako bude radio dobro, može to da postigne", rekao je bivši svjetski broj jedan u podkastu "El Cafelito".

"To je ono što je Novak briljantno radio tokom cijele karijere"

Jedini recept da Alkaraz prestigne Novaka je da ide istim putem kao Srbin. Novak Đoković neprestano daje savjete mlađm kolegama, između ostalog i Špancu. Zbog toga, će još nešto morati da "ukrade" od najboljeg svih vremena, ako misli da dominira teniskom scenom.

"Ključ će biti u tome što, kada motivacija opadne, disciplinom će se voditi. To je ono što je Novak briljantno radio tokom cijele karijere. Na početku je sve entuzijazam, ali dođe trenutak kada izgubiš dio svježine i tada rad i disciplina preuzimaju kontrolu", pojasnio je šta će biti ključ obaranja Novakovog rekorda.

"Klasa koju Karlos posjeduje, sposobnost da pogodi bilo koji udarac, uporediva je sa Federerom. Od Novaka je preuzeo čvrstinu u pozadini i koliko je pametan u pokrivanju praznina i anticipiranju gdje će protivnik udariti. Od Rafe je ponio mentalitet, tu stalnu vjeru da može da pobijedi, da mora da se bori do kraja. Uvijek je mnogo poštovao Nadala zbog toga."

Saradnja Ferera i Alkaraza ostavila je dubog trag, čini se više u životu starijeg Španca. "Bio sam prvi koji je ohrabrio Samua da prihvati da bude Karlosov trener. On je osoba kojoj potpuno vjerujem, veoma sam srećan zbog njega i zadovoljan što znam da je upoznat sa svim radom koji je urađen tokom godina."

"U isto vreme, vidjeti nekoga kome toliko vjerujem kako trenira Karlosa malo boli, ali sve više se navikavam na to", dodao je Ferero.