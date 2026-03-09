"Zašto da ne probam?": Siner javno priznao da kopira Đokovića i Alkaraza

Janik Siner je potvrdio da uzima pojedine poteze od Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza i da pomno prati šta oni rade dobro.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Janik Siner priznao je da kopira Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza. I ne samo njih. Javno je rekao da "krade" poteze i drugih igrača poput Rodžera Federera i Rafaela Nadal. Jednostavno, prati ono što funkcioniše.

"Kada sam imao priliku da treniram sa Federerom, Nadalom i Đokovićem uvijek sam pokušavao da zadržim neke male detaljekoje primijetim kod njih. Isto to važi i za danas", objasnio je Siner.

Gleda i pomno prati šta rade njegovi najveći rivali i ako je nešto dobro, to prisvaja.

"Ukoliko vidim nešto dobro što radi Karlos, zašto da ne probam? Isto važi i za Đokovića i druge. Ako stojiš u mjestu, svi će da te stignu. Moraš da budeš iskren prema sebi i da razumiješ da uvijek postoji nešto što možeš da unaprijediš i da radiš bolje", završio je Siner.

