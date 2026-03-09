logo
Novak Đoković reagovao kad je vidio kako su nazvali Ivu Karlovića i njega

Novak Đoković reagovao kad je vidio kako su nazvali Ivu Karlovića i njega

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković "uvrijedio se" kada je vidio da su njega i Ivu Karlovića iz Hrvatske nazvali "starima".

novak djokovic trazio da promijene natpis drugi najstariji Izvor: Printscreen/Twitter/TennisChannel

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Indijan Velsa pošto se pošteno namučio protiv Kamila Majhžaka, ali je s osmijehom došao na intervju na "Tennis Channel". Poznato je da Đoković ima odličan odnos sa Prakašem Amritrajem, bivšim igračem koji je danas voditelj, ali ubrzo pošto mu je na početku razgovora rekao da se ugodno osjeća kod njega, morao je da reaguje i da se "naljuti".

O čemu se radi? Dok je Nole pričao, na ekranu se pojavila grafika na kojoj piše: "Novak Đoković je drugi najstariji muškarac koji je došao do treće runde, poslije Iva Karlovića", što mu je "zasmetalo" i odmah je reagovao.


"Drugi najstariji koji je stigao do treće runde? To je baš lijep opis mene, hvala vam...", ironičan je bio Novak Đoković kome se zbog ovoga izvinjavao Prakaš Amritraj, objašnjavajući da je to trebalo da bude kompliment, naglašavajući kod svojih kolega da to brzo srede i preprave u najiskusniji ili nešto slično.

Na kraju je na ekranu pisalo "most distinguished", što bi na kraju moglo da se prevede kao "najugledniji" ili "najuvaženiji", na šta se Đoković nasmijao jer je shvatio da mu se tako izvinjavaju: "Vau... To je baš sofisticirana riječ".

Šta dalje za Novaka Đokovića?

Srpski teniser će danas igrati meč treće runde protiv Aleksandra Kovačevića, američkog tenisera srpskog porijekla, dok će takođe igrati tokom noći i u dublu u tandemu sa Stefanosom Cicipasom.

  • 1. runda - slobodan
  • 2. runda - Majhžak (2:1)
  • 3. runda - Kovačević
  • 4. runda - Drejper/Serundolo
  • četvrtfinale - Medvedev/Fric/Lehečka
  • polufinale - Alkaraz/De Minor/Bublik/Rud
  • finale - Siner/Šelton/Muzeti/Zverev

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:12
Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza
Izvor: Instagram/djokernole
Izvor: Instagram/djokernole

(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković Tenis

