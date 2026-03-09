Zašto Novak Đoković nosi rukav na Indijan Velsu?

Srpski teniser predstavio je novi proizvod koji je po dolasku u Kaliforniju.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković (38) na Indijan Velsu igra mečeve u nešto drugačijem izdanju. Srpski predstavnik na ruci nosi posebno dizajniran rukav. Iako je to zabrinulo navijače - nije riječ o povredi. U pitanju je nosi proizvod koji je Đoković najavio, a sada smo imali priliku i da ga vidimo.

Tokom prvog meča Đoković je nosio bijeli rukav na desnoj ruci. Srećom, nije riječ o povredi, već o vrlo jedinstvenoj tehnologiji koja pomaže da oporavak igrača bude ubrzan. Radi se o proizvodu "Novak x Incrediwear" koji je lansirao "Incrediwear".

"'Incrediwear' pomaže oporavku emitovanjem infracrvenih talasa koji poboljšavaju cirkulaciju i na prirodan način podstiču biohemijske procese u organizmu.Na taj način se ubrzava proces zarastanja, smanjuje bol, omogućava efikasniji oporavak i unapređuju sportske performanse", navodi se u opisu proizvoda.

Novak Đoković je odmah po dolasku na novi turnir govorio o novom proizvodu.

"Da, lansirali smo novu liniju proizvoda. Tehnologija je jedinstvena - ne radi se o običnoj odjeći, već o materijalu sa infracrvenom nanotehnologijom koji pomaže u smanjenju upala i bržem oporavku mišića i tkiva", rekao je Novak Đoković na konferenciji za medije uoči prvog meča.

Nakon što je Novak, iako nije imao problem sa povredom, čitav meč nosio rukav riješio je da na konferenciji za medije pojasni o čemu se radi. Srpski teniser zakazao je susret u trećem kolu Indijan Velsa sa Aleksandrom Kovačevićem i prema svemu sudeći i u tom susretu na ruci će imati poseban proizvod.

"'Incrediwear' je već postojao, samo smo pokrenuli novu liniju - moju ličnu liniju proizvoda. Riječ je o zaista jedinstvenoj tehnologiji. Nije poput drugih nosivih proizvoda koje možete vidjeti na tržištu. Ako bih morao da je objasnim na jednostavan način, rekao bih da je to svojevrsna nosiva tehnologija zasnovana na infracrvenim talasima. Sadrži nanotehnologiju koja postiže odlične rezultate, jer ubrzava protivupalne procese i oporavak u ćelijama i mišićima, odnosno u svemu što se tokom fizičke aktivnosti upali ili optereti. To je posebno važno za nas sportiste, ali ne samo za sportiste - već za sve ljude."

"Ponosan sam na to partnerstvo. Kao što ste spomenuli, ono je potpuno u skladu sa onim čime se najradije bavim i što me najviše interesuje - sa mojim strastima, načinom na koji želim da razvijam svoj brend, poslove i investicije. Oblasti kao što su dobrobit organizma, dugovječnost i zdravlje nešto su do čega mi je veoma stalo", pojasnio je Novak.

"To je nešto što živim svakodnevno i nastojim da budem svojevrsni primjer proizvoda, kompanija ili brendova sa kojima sarađujem, koje podržavam ili u čijem stvaranju učestvujem. Danas, kada postoji toliko proizvoda, kompanija i brendova, nije lako procijeniti šta je zaista kvalitetno, autentično i originalno, a šta je napravljeno i razvijeno sa visokim standardima i integritetom.

Zato vjerujem da je jedan od najboljih načina da postoji ambasador ili partner koji je lice brenda i koji zaista oličava sve te vrijednosti. Trudim se da budem upravo takav. Ne samo zbog poslovnih razloga, već zato što sam se tokom čitave karijere vodio tom filozofijom. Upravo je to jedan od glavnih razloga zbog kojih i danas mogu da se takmičim na najvišem profesionalnom nivou u tenisu", zaključio je Novak Đoković.