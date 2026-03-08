Misteriozna poruka Novaka Đokovića na Indijan Velsu: Pogled ka nebu i gest koji je sve iznenadio

Srpski teniser Novak Đoković poslao je misterioznu poruku na Indijan Velsu

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković (38) plasirao se u treće kolo Indijan Velsa, nakon što je poslije preokreta pobijedio Kamila Majhžaka. Nakon trijumfa Đoković je imao poruku na ćirilici, upućenu bratu i sestri, ali imao je poruku i red meč. Misterioznu, ali onu koja je privukla veliku pažnju.

Novak Đoković je na jednom od treninga na Indijan Velsu prije nego što je uopšte započeo vježbanje uzeo reket u ruke, potom se potapšao po grudima, dodirnuo teren i pogledao ka nebu. Bila je to poruka olimpijskog šampiona iz Pariza, samo nije sasvim jasno kome. Nekoliko puta je Novak Đoković već gledao ka nebu i slao poruke, bilo je to uglavnom poslije smrti bliskih ljudi.

Možemo se prisetiti poruke Jeleni Genčić, potom i đedu Vladi, kako ga je iz milošte zvao. Neke od pretpostavki sugerišu i na činjenicu da se Novak uvijek na sličan način ponašao pri prvom ulasku na teren nekog turnira, pa da samim tim odaje zahvalnost i poštovanje jer se našao u još jednoj prilici da se bori na terenu.

Poruka koja više nije misterija je ona koja je osvanula poslije pobjede nad Poljakom u drugom kolu turnira u Kaliforniji. Novak je napisao dva imena Vlada i Stanka i tom prilikom želio je da pošalje poruku bratu i sestri čiji je rođendan. "To je za brata i sestru od strica koji danas slave rođendan, a oni su dobili imena po pokojnom baki i deki. Stanka i Vlada su blizanci, djeca od moga strica Gorana pa slave danas rođendan pa sam hteo na taj način da ih obradujem", rekao je Novak na konferenciji za medije.

Bilo kako bilo, Novak ima priliku da se u trećem kolu Indijan Velsa na terenu nađe sa Aleksandrom Kovačevićem, američkim teniserom. Njihov susret najavljen je za ponedjeljak, najranije u 19 sati.