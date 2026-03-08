logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Misteriozna poruka Novaka Đokovića na Indijan Velsu: Pogled ka nebu i gest koji je sve iznenadio

Misteriozna poruka Novaka Đokovića na Indijan Velsu: Pogled ka nebu i gest koji je sve iznenadio

0

Srpski teniser Novak Đoković poslao je misterioznu poruku na Indijan Velsu

Novak Đoković misteriozna poruka Izvor: Screenshot/Twitter/@DjokovicFan_

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković (38) plasirao se u treće kolo Indijan Velsa, nakon što je poslije preokreta pobijedio Kamila Majhžaka. Nakon trijumfa Đoković je imao poruku na ćirilici, upućenu bratu i sestri, ali imao je poruku i red meč. Misterioznu, ali onu koja je privukla veliku pažnju.

Novak Đoković je na jednom od treninga na Indijan Velsu prije nego što je uopšte započeo vježbanje uzeo reket u ruke, potom se potapšao po grudima, dodirnuo teren i pogledao ka nebu. Bila je to poruka olimpijskog šampiona iz Pariza, samo nije sasvim jasno kome. Nekoliko puta je Novak Đoković već gledao ka nebu i slao poruke, bilo je to uglavnom poslije smrti bliskih ljudi.

Možemo se prisetiti poruke Jeleni Genčić, potom i đedu Vladi, kako ga je iz milošte zvao. Neke od pretpostavki sugerišu i na činjenicu da se Novak uvijek na sličan način ponašao pri prvom ulasku na teren nekog turnira, pa da samim tim odaje zahvalnost i poštovanje jer se našao u još jednoj prilici da se bori na terenu.

Poruka koja više nije misterija je ona koja je osvanula poslije pobjede nad Poljakom u drugom kolu turnira u Kaliforniji. Novak je napisao dva imena Vlada i Stanka i tom prilikom želio je da pošalje poruku bratu i sestri čiji je rođendan. "To je za brata i sestru od strica koji danas slave rođendan, a oni su dobili imena po pokojnom baki i deki. Stanka i Vlada su blizanci, djeca od moga strica Gorana pa slave danas rođendan pa sam hteo na taj način da ih obradujem", rekao je Novak na konferenciji za medije.

Bilo kako bilo, Novak ima priliku da se u trećem kolu Indijan Velsa na terenu nađe sa Aleksandrom Kovačevićem, američkim teniserom. Njihov susret najavljen je za ponedjeljak, najranije u 19 sati.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Indijan Vels

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC