"Nešto mi se ovdje dešava posljednjih godina": Đoković nezadovoljan, jasno mu je da postoji problem

"Nešto mi se ovdje dešava posljednjih godina": Đoković nezadovoljan, jasno mu je da postoji problem

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković nije bio pretjerano zadovoljan svojim izdanjem u Indijan Velsu i pored pobjede protiv Kamila Majhžaka.

Đoković nezadovoljan nakon pobjede Izvor: Printscreen/Arena sport tenis

Novak Đoković preskočio je prvu prepreku na turniru u Indijan Velsu. Posle preokreta i izgubljenog seta je savladao Kamila Majhžaka u drugom kolu - 4:6, 6:1, 6:2. Priznao je i sam po završetku susreta da igra nije bila na pravom nivou.

"Bio je veoma izazovan meč. Uslovi u Indijan Velsu nisu laki, tražio sam svoju igru i svoj ritam. Znao sam da je Kamil veoma dobar igrač, nema veliku snagu u udarcima, ali ih izvodi dobro. Hvata loptu u penjanju. U drugom setu sam se resetovao, odigrao bolje, publika je bila sjajna. Nije loše za prvi meč", rekao je Novak u intervjuu na engleskom.

Novinarka ga je zatim upitala šta je to promenio u drugom setu.

"Postoji tu dosta faktora, znam šta treba da uradim na terenu, nije isto kada treniraš i kada igraš zvaničan meč. Vjetar ovdje je nezgodan, možda i najviše od svih turnira. Mijenja pravac vetar previše, može to da napravi probleme. Tu je i sunce, pa ste malo napetiji u nekim momentima. Uspio sam da nađem rješenje u drugom setu i drago mi je da sam preskočio ovu prepreku."

"Nešto mi se ovdje dešava"

Poslije dijela na engleskom, Đoković je i na srpskom dao analizu meča i potvrdio da nije zadovoljan.

"Nisam dobro počeo meč, nešto što mi se dešava ovdje posljednjih godina. Jako su izazovni i teški uslovi, nezgodan je vjetar koji mijenja pravac. Nisam igrao od finala u Melburnu. Znao sam da će meč biti zahtjevan, da nađem pravi ritam, kretanje, tajming, sve što je potrebno za usjpeh ovdje. Prvi set nije bio tako dobar. U drugom sam našao igru i nisam se osvrtao. Publika je bila odlična, uživao sam", zaključio je Đoković aludirajući na to da je poslednju titulu na ovom turniru osvojio 2016. godine i da je od tada najdalje dogurao do osmine finala.

Naredni rival biće mu Aleksandar Kovačević (Amerika) i biće to njihov drugi međusobni okršaj.

