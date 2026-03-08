logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Topić dominira u plavom dresu: Oklahoma poslije dva strašna meča zna da je spreman za NBA

Nikola Topić dominira u plavom dresu: Oklahoma poslije dva strašna meča zna da je spreman za NBA

Izvor mondo.rs
0

Nikola Topić je odigrao dva fenomenalna meča u razvojnoj ligi i sada se nadamo da će ga trener Majk Dagno vratiti u prvi tim.

Nikola Topić dominira u Razvojnoj ligi Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia

Kako izađe na teren izdominira Nikola Topić. Nakon što je pobijedio najtežu bolest i zaigrao u NBA sada ga Oklahoma često šalje u razvojnu ligu. Sada je u porazu 123:117 od Teksas Ledžendsa za Oklahoma Siti Blu bio najbolji na terenu.

Radio je sve Topić, imao je 28 poena, šest skokova i šest asistencija, dodao je dvije ukradene lopte i blokadu, a uz sve to je iz igre šutirao 11/15. Pogodio je tri od pet trojki, sva tri slobodna bacanja i pokazao je da bi Oklahoma uskoro mogla da ga vrati u prvu ekipu. 

Prije ovog meča je Oklahomin razvojni tim poražen od razvojne ekipe Lejkersa, a Topić je na tom meču imao 29 poena uz 9 asistencija i 4 skoka. Pogledajte kako je igrao Nikola Topić na ovom meču: 

Osim Nikole Topića na ovom meču se istakao Badi Boehim sa 25 poena, Entoni PRičard je imao 20, dok je kod pobednika Dalano Banton ubacio 33 uz 6 asistencija, 5 blokada i 3 skoka. Majls Keli je imao 22 poena.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Topić NBA liga Razvojna liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC