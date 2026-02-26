Nikola Topić dobio lekciju u NBA ligi: Nije ga služio šut, a onda je uslijedio potez koji će zapamtiti

Nikola Topić nije imao dobro šutersko veče u NBA ligi, a uz to je dobio i lekciju od Kejda Kaningema i Detroita

Nikola Topić dobija šansu u NBA ligi, pa je tako u porazu Oklahome od Detroita (124:116) igrao 15 minuta. Nije ga toliko dobro služio šut, pa je meč završio bez poena (0/2 za dva, 0/1 za tri), ali je zato upisao četiri asistencije i dva skoka.

Poslije uspješne borbe sa rakom testisa i hemoterapijama se vratio na teren i pokazao kakav je borac. Ono po čemu će pamtiti ovaj meč je svakako blokada Kejda Kaningema na njemu. Dogodilo se to sredinom treće četvrtine kada je Topić u tranziciji bio najbrži, mada je usporio prilikom polaganja i to ga je koštalo. Jedan od najboljih igrača Pistonsa ga je stigao, udario mu "rampu" i onda ga pogledao dok je bio na parketu.

Snimak tog detalja ubrzo je počeo da se širi po društvenim mrežama, što će svakako da posluži i kao lekcija za Topića za nastavak sezone, da vidi da će morati za nijansu da se ubrza u napadu. Tanderi čekaju povratka povrijeđenog Šeja Gildžusa-Aleksandera, u njegovom odsustvu najbolji su bili Džejlin Vilijams (30, 11sk) i Karosn Valas (23, 5as), dok su kod pobjednika najbolji bili Kaningem (29, 13as) i Džejlen Duren (29, 15sk).

Ni Darko Rajaković nije slavio u noći između srijede i četvrtka pošto je sa Torontom izgubio od San Antonija (110:107). Uspjela je ekipa srpskog stručnjaka koliko-toliko da zaustavi Viktora Vembanjamu (12, 8sk), ali ne i Devina Vasela (21, 5sk) i Dierona Foksa (20). Nisu bili dovoljni Brendon Ingram (20, 11sk) i Imanuel Kvikli (20, 4sk).

