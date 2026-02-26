Tražio ga Partizan, završio u Ukrajini: Srpski klub ga precrtao, pa zaradio od transfera

Fudbaler Radničkog iz Kragujevca Luka Stankovski karijeru nastavlja u Ukrajini.

Izvor: MN PRESS

Partijama tokom jesenjeg dijela sezone 2024/25 u Superligi Srbije makedonski fudbaler Luka Stankovski (23) privukao je pažnju ovdašnje javnosti, pa je djelovalo da su Kragujevčani pogodili njegovim dolaskom. Sada, kada je došlo do razlaza, čini se da ta saradnja ipak nije ostvarila sve što se predviđalo.

Vezni fudbaler je ove sezone izgubio status u timu, a kod novog šefa stručnog štaba Bandovića potpuno je pao u drugi plan. Transfer je najavljen ranije, a sada je i potvrđeno da će Stankovski karijeru nastaviti u Ukrajini. Tamošnji prvoligaš Kolos iz Kovalivke platiće Radničkom 350.000 evra, koje bi tim iz Kragujevca u narednom periodu mogao da uloži u osvežavanje igračkog kadra. Na početku sezone, Radnički je turskom Gazijantepu platio 30.000 evra za mladog centralnog veznog igrača.

Prije nešto više od godinu dana za Stankovskog je bio zainteresovan i Partizan. Nova uprava kluba imala je ideju da u januaru 2025. godine pokupi nekoliko igrača iz Superlige Srbije i tako ojača tim, a Luka Stankovski bio je jedna od želja. Kragujevčani nisu bili raspoloženi za pregovore, jer su imali loša iskustva sa crno-bijelima u prethodnom periodu.

Nakon što je izblijedilo interesovanje Partizana, nestala je i dobra forma fudbalera iz Sjeverne Makedonije. Momak koji je bio hit jeseni 2024. u srpskom fudbalu polako je gubio ulogu i uticaj na igru, pa je transfer težak 350.000 evra odličan posao Kragujevčana.

Ko je Luka Stankovski?

Fudbalsku karijeru počeo je u Vardaru, a zatim je igrao i za Rabotnički u kojem je stigao do prvog tima. Nakon što je u Sjevernoj Makedoniji stekao prvo seniorsko iskustvo preselio se u turski Gazijantep, ali tamo stvari nisu funkcionisale kako se nadao. Išao je na pozajmice u Goricu i Tuzlaspor, pa na kraju obukao dres Radničkog koji ga je i otkupio.

Tokom perioda u Kragujevcu Luka Stankovski je postao seniorski reprezentativac Sjeverne Makedonije, za koju je odigrao dva meča. Za tim iz Kragujevca nastupio je 45 puta i postigao tri pogotka. Zanimljivo je da su ta tri gola bila u tri uzastopna kola, na mečevima protiv Čukaričkog, TSC-a i Jedinstva sa Uba. Ove sezone je nastupio na 13 prvenstvenih mečeva i na terenu proveo tek 262 minuta, a upisao je nezapažene nastupe i u evropskim kvalifikacijama i u Kupu Srbije.