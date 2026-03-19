Banjalučki plivač na Mediteranskim igrama u Italiji

Novi uspjeh plivača iz Banjaluke.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Plivač Borca iz Banjaluke Jovan Lekić izborio je mjesto na najvećoj regionalnoj sportskoj smotri i biće jedini predstavnik Republike Srpske u plivanju u sastavu reprezentacije Bosne i Hercegovine na Mediteranskim igrama u Tarantu 2026.

"Ovo je ogroman uspjeh kako za Jovana, tako i za Plivački klub Borac, ali i sport u Republici Srpskoj. Među najboljim plivačima Mediterana, Jovan će nastupiti rame uz rame sa Iman Avdić i Kenanom Dračićem, plivačima sarajevskog Sport Tajma", navedeno je u saopštenju banjalučkog kluba.

Lekić je ostvario najbolji rezultat muškog bh. plivanja osvojivši deveto mjesto na Evropskom prvenstvu u Beogradu 2024. godine, a za ulazak u finale su mu nedostajale samo tri desetinke.

Takođe, bio je učesnik i Olimpijskih igara u Parizu, gdje je na trci 400 metara slobodnim stilom osvojio 30. poziciju.

(MONDO)