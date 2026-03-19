logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjalučki plivač na Mediteranskim igrama u Italiji

Banjalučki plivač na Mediteranskim igrama u Italiji

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Novi uspjeh plivača iz Banjaluke.

Jovan Lekić na Mediteranskim igrama u Italiji Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Plivač Borca iz Banjaluke Jovan Lekić izborio je mjesto na najvećoj regionalnoj sportskoj smotri i biće jedini predstavnik Republike Srpske u plivanju u sastavu reprezentacije Bosne i Hercegovine na Mediteranskim igrama u Tarantu 2026.

"Ovo je ogroman uspjeh kako za Jovana, tako i za Plivački klub Borac, ali i sport u Republici Srpskoj. Među najboljim plivačima Mediterana, Jovan će nastupiti rame uz rame sa Iman Avdić i Kenanom Dračićem, plivačima sarajevskog Sport Tajma", navedeno je u saopštenju banjalučkog kluba.

Lekić je ostvario najbolji rezultat muškog bh. plivanja osvojivši deveto mjesto na Evropskom prvenstvu u Beogradu 2024. godine, a za ulazak u finale su mu nedostajale samo tri desetinke.

Takođe, bio je učesnik i Olimpijskih igara u Parizu, gdje je na trci 400 metara slobodnim stilom osvojio 30. poziciju.

(MONDO)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC