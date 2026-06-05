"Glupa greška, sine": Selektor Meksika se gotovo smije Srbima u lice poslije debakla

Srbija je doživjela težak poraz od Meksika rezultatom 5:1, a selektor Agire se podsmijeva greškama srpskog tima.

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Fudbalska reprezentacija Srbije ostavila je jako loš utisak u Toluki i doživjela je ubjedljiv poraz od Meksika. Bilo je 5:1 za jednog od domaćina predstojećeg Svjetskog prvenstva koji je jednostavno bio mnogo kvalitetniji, raspoloženiji i motivisaniji od oslabljene Srbije pred kojom je još mnogo posla u narednom periodu.

Jedina svijetla tačka bio je Petar Stanić, strijelac jedinog gola za "orlove" u ovom ciklusu, međutim selektor Meksika Havijer Agire gotovo da im se i zbog toga podsmijeva i tvrdi da je samo posljedica greške njegovog tima.

"To je bila jedna teška, užasna glupost, sine", rekao je Havijer Agire poslije utakmice u Toluki: "Eto, užasno! Jedan igrač nije bio odlučan, drugi se nije oglasio i to je to. U vrhunskom fudbalu te odmah kazne ako pogriješiš. Pogriješili smo jednom u 90 minuta i primili smo gol."

Blistao je selektor Meksika poslije ove pobede za koju je uvjeren da će samo pomoći njegovoj reprezentaciji da dobije sada na samopouzdanju: "Srećan sam i zadovoljan, zamislite, pobijedili smo 5:1! Potpuno je normalno u igri da se neke lopte pošalju preko gola, ne možete dati gol iz svake šanse. Promašili su Đulijan i Raul, a postigli smo pet golova. Imali smo i sreće, jer je rival imao dva autogola koja se dešavaju u fudbalu, ali generalno sam zadovoljan onim što sam vidio."

Nije ga ni Srbija previše ubijedila niti zabrinula: "Što se tiče rivala, veoma nam je jasno kako igraju. Imali smo Srbiju više nego proučenu, teško da su mogli da nas iznenade bilo čime. Taktički smo sve imali na papiru i u teoriji, sve je bilo izanalizirano. Odlučili smo se za startnih 11 na osnovu toga kako su se moji igrači osećali ove nedjelje, a ne samo zbog protivnika."

A sad na Ligu nacija

Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

S obzirom da Srbija neće igrati na Svjetskom prvenstvu, apsolutno zasluženo, vrijeme je da se okrene već onome što slijedi u septembru kada kreće novi ciklus.