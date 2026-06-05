Dekijev sin spavao na golu Srbije: Pogledajte amatersku reakciju "orlova" u Meksiku

Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je težak poraz od Meksika 5:1. Pogledajte golove s utakmice koju je srećom većina Srbije prespavala, a nažalost i Filip Stanković.

Izvor: TV Arena sport

Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je težak poraz u Meksiku 5:1, u posljednjoj utakmici pred start Lige nacija u septembru, pošto "orlovi" neće igrati na predstojećem Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi. Poslije svega viđenog u ova dva meča u junu, apsolutno to nisu ni zaslužili i imaju još mnogo da rade dok ne budu na tom nivou.

To se prije svega odnosi na odnos prema reprezentaciji, pošto je većina nosilaca izostala iz ovog ciklusa, ali i u odbrani koja je bila vrlo loša na 2.600 metara nadmorske visine u Toluki.

Iako je Srbija povela 1:0 u 19. minutu Petra Stanića, bio je to jedini šut koji su "orlovi" uputili ka golu protivnika. Gledali smo kako Meksiko igra "viktorije" pred srpskim golom i bilo je pitanje trenutka kada će jedan od domaćina Mundijala da doda gas, a nažalost nismo morali da čekamo na drugo poluvrijeme.

Prvo je Đoan Vaskez u 34. minutu izjednačio na 1:1, da bi Stefan Bukinac (Jang bojs) postigao autogol i to u posljednjim trenucima prvog dijela igre. Lijevi bek Jang Bojsa doduše teško da je (jedini) kriv za to, pošto je loptu vratio golmanu Filipu Stankoviću koji je u tom trenutku bio "zaspao". Lopta nije bila pretjerano brza, ali je išla u okvir gola Srbije, pa se sin Dejana Stankovića okliznuo i gledao kako ona odlazi iza njegovih leđa.

Pogledajte:

INCREÍBLE EL AUTOGOL DE SERBIA Y YA LO GANA MEXICO 2-1 EN TOLUCA, JAJA.pic.twitter.com/4gIdke2HVb — All Fútbol MX (@AllFutbolMX)June 5, 2026

Meksiko je došao do trećeg gola na meču preko Raula Himeneza u 57. minutu, kada se napadač Fulama snašao i poslije odbitka smestio loptu iza Stankovićevih leđa, a zatim je u 72. minutu Adem Avdić loše intervenisao kod kornera na prvoj stativi i savladao je svog golmana.

OTRO AUTOGOL DE SERBIA Y MEXICO YA ESTÁ GOLEANDO EN TOLUCA, JAJAJA.pic.twitter.com/PCUXqquwf0 — All Fútbol MX (@AllFutbolMX)June 5, 2026

Na kraju je Meksiko stigao i do "petarde" u nadoknadi vremena preko Čaveza, kada je utakmica već bila odavno riješena, ali su domaćini htjeli da pošalju poruku pred početak Svjetskog prvenstva na kome se nadaju čudu.

I mi se nadamo čudu, a to je da će Srbija izgledati za 100 odsto bolje kada u septembru počne ciklus Lige nacija...

Ko je igrao za Srbiju?

Izvor: Mario Vazquez / AFP / Profimedia

Veljko Paunović je i ovoga puta igrao u formaciji 4-2-3-1 i izveo je interesantan sastav: F. Stanković - V. Đurđević, S. Eraković, N. Simić, S. Bukinac - V. Dragojević, A. Stanković, V. Lučić, P. Stanić, L. Ranđelović - N. Štulić.

Kapitensku traku nosio je Eraković iz Crvene zvezde, kao igrač sa najviše iskustva u državnom timu, dok su u nastavku meča uglavnom oni manje iskusni dobili šansu: Igrali su M. Ivanović, Zukić, Birmančević, Avdić, Nj. Petrović, V. Ilić, Mimović, P. Petrović, V. Kostov, Nedeljković i Milikić, ali njihov boravak na terenu nije ništa promijenio za Srbiju.