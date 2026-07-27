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Zvezda pokazala novi biser u Superligi: Čim ode Vasilije, Dimitrije postaje najveći projekat kluba

Zvezda pokazala novi biser u Superligi: Čim ode Vasilije, Dimitrije postaje najveći projekat kluba

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda ne brine ko će biti bonus kada Vasilije Kostov ode iz kluba jer se Dimitrije Šarić već nametnuo kod Dejana Stankovića.

Dimitrije Šarić dao gol za Crvenu zvezdu protiv Vojvodine Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Crvena zvezda je savladala Vojvodinz (3:1) u drugom kolu Superlige Srbije, a posljednji pogodak na meču postigao je Dimitrije Šarić (17). Talentovani vezni fudbaler aktuelnog šampiona Srbije dobio je priliku u finišu meča i uspio da je iskoristi - na sedmom meču u seniorskom timu postigao je svoj prvenac.

Talentovani fudbaler dva puta se našao u prilici i nije uspio da zatrese mrežu, a onda je u nadoknadi vremena bio na pravom mjestu kada Katai nije uspeo da kreira poziciju za udarac. Lopta se odbila do Šarića, koji je usamljen u kaznenom prostoru i sa samo nekoliko metara udaljenosti pogodio praznu mrežu. Mladom fudbaleru ovaj gol mnogo je značio, što se vidi i po njegovoj proslavi.

Ovo je prvi gol Dimitrija Sarića u seniorskom fudbalu, nakon što je prethodnih godina dominirao u kadetskoj i omladinskoj ekipi crveno-bijelih. Tokom jedne sezone u kadetima postigao je 11 golova, zatim je u domaćem prvenstvu za omladince šest puta bio strijelac, a prethodne jeseni blistao je u Ligi šampiona za omladince. Na četiri meča imao je četiri gola i dvije asistencije, iako je igrao sa fudbalerima koji su po dvije ili tri godine stariji od njega.

Svih šest mečeva u seniorskoj konkurenciji Šarić je odigrao u prethodnoj sezoni, odnosno njenom drugom dijelu. Debitovao je u decembru 2025. godine, samo nekoliko nedjelja nakon što je napunio 17 godina, a zatim je preostalih pet utakmica odigrao u plej-ofu tokom kojeg je Crvena zvezda rutinski stigla do nove šampionske titule.

Dimitrije je već postao šampion sa Zvezdom u prethodnoj sezoni, ali bi ova trebalo da bude "njegova". Uz veću ulogu u timu Dejana Stankovića talentovani fudbaler, koji će i narednih godina biti bonus, mogao bi sebe da stavi u prvi plan. Posebna prednost mladog fudbalera je njegova polivalentnost, pošto može da igra na više pozicija u veznom redu i napadu. Ovako je postigao gol protiv Vojvodine:

Četvrti gol na meču Zvezda - Vojvodina.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Dimitrije Šarić je sin Dejana Šarića, nekadašnjeg fudbalera Zemuna, ali i internacionalca u Kini i Grčkoj. Stariji brat Dimitrija Šarića je Marko, bivši napadač Napretka iz Kruševca i ovogodišnje pojačanje Zemuna za Superligu Srbije. Tokom ove sezone mogli bismo da vidimo "bratski" derbi Šarića u elitnom rangu srpskog fudbala.

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Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda Dimitrije Šarić Superliga Srbije

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