Crvena zvezda ne brine ko će biti bonus kada Vasilije Kostov ode iz kluba jer se Dimitrije Šarić već nametnuo kod Dejana Stankovića.

Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Crvena zvezda je savladala Vojvodinz (3:1) u drugom kolu Superlige Srbije, a posljednji pogodak na meču postigao je Dimitrije Šarić (17). Talentovani vezni fudbaler aktuelnog šampiona Srbije dobio je priliku u finišu meča i uspio da je iskoristi - na sedmom meču u seniorskom timu postigao je svoj prvenac.

Talentovani fudbaler dva puta se našao u prilici i nije uspio da zatrese mrežu, a onda je u nadoknadi vremena bio na pravom mjestu kada Katai nije uspeo da kreira poziciju za udarac. Lopta se odbila do Šarića, koji je usamljen u kaznenom prostoru i sa samo nekoliko metara udaljenosti pogodio praznu mrežu. Mladom fudbaleru ovaj gol mnogo je značio, što se vidi i po njegovoj proslavi.

Ovo je prvi gol Dimitrija Sarića u seniorskom fudbalu, nakon što je prethodnih godina dominirao u kadetskoj i omladinskoj ekipi crveno-bijelih. Tokom jedne sezone u kadetima postigao je 11 golova, zatim je u domaćem prvenstvu za omladince šest puta bio strijelac, a prethodne jeseni blistao je u Ligi šampiona za omladince. Na četiri meča imao je četiri gola i dvije asistencije, iako je igrao sa fudbalerima koji su po dvije ili tri godine stariji od njega.

Vidi opis Zvezda pokazala novi biser u Superligi: Čim ode Vasilije, Dimitrije postaje najveći projekat kluba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 6 / 6 AD

Svih šest mečeva u seniorskoj konkurenciji Šarić je odigrao u prethodnoj sezoni, odnosno njenom drugom dijelu. Debitovao je u decembru 2025. godine, samo nekoliko nedjelja nakon što je napunio 17 godina, a zatim je preostalih pet utakmica odigrao u plej-ofu tokom kojeg je Crvena zvezda rutinski stigla do nove šampionske titule.

Dimitrije je već postao šampion sa Zvezdom u prethodnoj sezoni, ali bi ova trebalo da bude "njegova". Uz veću ulogu u timu Dejana Stankovića talentovani fudbaler, koji će i narednih godina biti bonus, mogao bi sebe da stavi u prvi plan. Posebna prednost mladog fudbalera je njegova polivalentnost, pošto može da igra na više pozicija u veznom redu i napadu. Ovako je postigao gol protiv Vojvodine:

Četvrti gol na meču Zvezda - Vojvodina. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Dimitrije Šarić je sin Dejana Šarića, nekadašnjeg fudbalera Zemuna, ali i internacionalca u Kini i Grčkoj. Stariji brat Dimitrija Šarića je Marko, bivši napadač Napretka iz Kruševca i ovogodišnje pojačanje Zemuna za Superligu Srbije. Tokom ove sezone mogli bismo da vidimo "bratski" derbi Šarića u elitnom rangu srpskog fudbala.

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