Miroslav Tanjga je napustio Vojvodinu, a njegov sin Siniša nije u protokolu za meč. Kako će se klub nositi sa ovom situacijom?

Izvor: MN PRESS

"Vadi sina napolje", skandirao je dio navijača na zapadnoj i istočnoj tribini stadiona "Karađorđe" već poslije dvadesetak minuta utakmice Vojvodina - Ajaks. Razlog za to su bile ponovo loše reakcije Siniše Tanjge u odbrani, zbog čega su od tadašnjeg trenera - njegovog oca Miroslava Tanjge - tražili da izađe iz igre.

Već na poluvremenu Miroslav Tanjga zamijenio je svog sina i u igru uveo Mihaija Buteana, inače beka, koji je ostatak meča proveo na mestu štopera. Posle odlaska trenera Tanjge iz kluba, ni fudbaler Tanjga nije se našao u protokolu za naredni meč.

Gdje je nestao Siniša Tanjga?

Vidi opis Otišao je Miroslav Tanjga, a i njegov sin: Nakon uvreda navijača - ni u protokolu za Vojvodinu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Pretpostavka je da je Predrag Kandić, vršilac dužnosti trenera Vojvodine, odlučio da mladog štopera poštedi neprijatnosti. Vidjelo se da su ga povici sa tribina poremetili još protiv Ajaksa, bio je još dekoncentrisaniji od povika sa tribina, tako da nije iznenađenje što danas ne igra protiv Crvene zvezde u Beogradu.

Uostalom, ne tako davno je baš protiv Zvezde dobio crveni karton i u suzama napustio teren, a u ovom trenutku - kada je kod njega samopouzdanje na minimumu - Vojvodini nije potrebna takva kocka.

Vidi opis Otišao je Miroslav Tanjga, a i njegov sin: Nakon uvreda navijača - ni u protokolu za Vojvodinu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: arena 1 premium Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: arena 1 premium Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: arena 1 premium Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: arena 1 premium Br. slika: 10 10 / 10

Tako se Kandić odlučio da u štoperskom tandemu danas koristi Kornela Siča i Đorđa Crnomarkovića, dok se Nermin Hadžić (18) - mladi štoper koji je došao iz Sarajeva - konačno našao u konkurenciji za tim. Takođe, na klupi su ostali i Butean i Bastos, koji mogu potencijalno da zaigraju na mjestu štopera, ako za to bude potrebe.

Siniša Tanjga (22) je do sada u Vojvodini odigrao 27 utakmica i neće biti iznenađenje ako ovog ljeta ode iz kluba, poput oca koji je podnio ostavku i za koga u Novom Sadu traže novo rješenje.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:36 Težak poraz Vojvodine u Novom Sadu: Ajaks radio šta je hteo i pobedio 4:1 Izvor: Milutin Vujičić/MONDO Izvor: Milutin Vujičić/MONDO

(MONDO)