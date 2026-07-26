Vodio je Srbiju, a sad dominira s Turskom: Melisi Vargas niko ništa ne može

Melisa Vargas kao MVP vodila Tursku do nove titule u Ligi nacija.

Izvor: MN PRESS

Ženska odbojkaška reprezentacija Turske osvojila je titulu u Ligi nacija. U finalu završnog turnira u Makau, Turkinje su pobijedile Brazilke 3:1, tako da su drugi put u istoriji došle do trofeja u ovom prestižnom takmičenju.

Turska se inače plasirala na završni turnir svih osam izdanja Lige nacija od njegovog osnivanja 2018. godine, a ovo joj je drugo zlato. Turska sada ima ukupno četiri medalje u Ligi nacija (dvije zlatne, jednu srebrnu i jednu bronzanu) što je svrstava među najuspješnije reprezentacije u istoriji ovog takmičenja.

Inače velike zasluge za novi uspjeh pripadaju selektoru Danijeleu Santareliju. Italijanski trener je inače bivši selektor Srbije, a 2023. godine preuzeo je Tursku i ovo mu je treće zlato sa ovom ekipom.

TRT Spor'dan Enes Yalnız, Melissa Vargas ve Sinead Jack-Kısal ile maç sonu röportaj gerçekleştirdi.



Videonun sonunda Jack Kısal'ın Türkçe sürprizi oldu.pic.twitter.com/tvhm9rEJPj — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz)July 26, 2026



Uz dvije titule u Ligi nacija i evropsko zlato, Santareli je sa Turskom osvojio i srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2025. godine, pa u svom mandatu sada ima ukupno četiri medalje sa nacionalnim timom. Takođe, ovo je bio direktan revanš Brazilu za poraz u meču za bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu.

Naravno, i ovoga puta za MVP-a proglašena je Melisa Vargas, odbojkašica sa Kube, koja igra za Tursku.

Kupamız kaptan Gizem Örge'nin ellerinde yükseldipic.twitter.com/kwX1BIcJIQ — Gibby (@gibbybaris)July 26, 2026

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Pogledajte 01:09 Odbojkašice Srbije Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)