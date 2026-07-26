logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vodio je Srbiju, a sad dominira s Turskom: Melisi Vargas niko ništa ne može

Vodio je Srbiju, a sad dominira s Turskom: Melisi Vargas niko ništa ne može

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Melisa Vargas kao MVP vodila Tursku do nove titule u Ligi nacija.

Turska osvojila ligu nacija sa santarelijem Izvor: MN PRESS

Ženska odbojkaška reprezentacija Turske osvojila je titulu u Ligi nacija. U finalu završnog turnira u Makau, Turkinje su pobijedile Brazilke 3:1, tako da su drugi put u istoriji došle do trofeja u ovom prestižnom takmičenju.

Turska se inače plasirala na završni turnir svih osam izdanja Lige nacija od njegovog osnivanja 2018. godine, a ovo joj je drugo zlato. Turska sada ima ukupno četiri medalje u Ligi nacija (dvije zlatne, jednu srebrnu i jednu bronzanu) što je svrstava među najuspješnije reprezentacije u istoriji ovog takmičenja.

Inače velike zasluge za novi uspjeh pripadaju selektoru Danijeleu Santareliju. Italijanski trener je inače bivši selektor Srbije, a 2023. godine preuzeo je Tursku i ovo mu je treće zlato sa ovom ekipom.


Uz dvije titule u Ligi nacija i evropsko zlato, Santareli je sa Turskom osvojio i srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2025. godine, pa u svom mandatu sada ima ukupno četiri medalje sa nacionalnim timom. Takođe, ovo je bio direktan revanš Brazilu za poraz u meču za bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu.

Naravno, i ovoga puta za MVP-a proglašena je Melisa Vargas, odbojkašica sa Kube, koja igra za Tursku.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:09
Odbojkašice Srbije
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Turska Odbojka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC