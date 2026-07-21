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Udala se sestra Tijane Bošković: Igraju za različite reprezentacije, ali porodica je iznad svega

Udala se sestra Tijane Bošković: Igraju za različite reprezentacije, ali porodica je iznad svega

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Sestra Tijane Bošković, Dajana udala se, a vjenčanju je prisustvovala i najbolja odbojkašica svijeta.

udala se sestra tijane boskovic dajana koja igra za bih Izvor: Instagram/vujicpedja/screenshot

Jedna od najboljih odbojkašica svijeta Tijana Bošković ovih dana nije bila u centru pažnje zbog sporta, već zbog porodičnog slavlja. Srpska reprezentativka prisustvovala je vjenčanju svoje sestre Dajane Bošković, koja je izgovorila sudbonosno "da" dugogodišnjem partneru Milošu Grbušiću.

Na veselju nije nedostajalo dobre atmosfere, a među gostima je bila i Tijana, koja je za ovu priliku odabrala elegantnu crvenu haljinu. Mladenci su slavili uz porodicu i prijatelje, dok je mladoženja u jednom trenutku uzeo harmoniku i dodatno uljepšao proslavu.

Iako su odrasle zajedno i obje izgradile uspješne odbojkaške karijere, sestre Bošković godinama nastupaju za različite reprezentacije. Tijana je odabrala dres Srbije i sa nacionalnim timom osvojila brojne medalje, dok je Dajana, rođena u Trebinju, odlučila da predstavlja Bosnu i Hercegovinu.

Njihovi sportski putevi razlikovali su se i na klupskom nivou. Poslije koledž karijere Dajana je igrala u Poljskoj, Turskoj, Kini, Rumuniji i Hrvatskoj, a nastupala je i za Crvenu zvezdu. Tijana je, s druge strane, izrasla u jednu od najboljih korektorki svijeta. Korake ka vrtoglavom uspjehu napravila je u Partizanu, a onda nastavila da karijeru gradi u Turskoj. Poslije deset godina provedenih u Ezačibašiju prešla je u Vakifbank, sa kojim je već u prvoj sezoni osvojila Ligu šampiona.

Poslije kratkog nastupa u ovogodišnjoj Ligi nacija, Tijanu sada očekuju pripreme sa reprezentacijom Srbije za predstojeće Evropsko prvenstvo.

Bonus video: 

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01:16:40
Priča za medalju; Nemanja majdov
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Tijana Bošković Odbojka Dajana Bošković

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