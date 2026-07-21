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Lautaro Martinez otkrio probleme u svlačionici Argentine?

Lautaro Martinez otkrio probleme u svlačionici Argentine?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Poslije objave Lautara Martineza na društvenim mrežama pojavilo se sve više spekulacija o tome da su postojali problemi u svlačionici Argentine na Mundijalu.

da li je argentina imala probleme u svlacionici Izvor: Pablo Morano / imago sportfotodienst / Profimedia

Argentina je ostala bez drugog uzastopnog svjetskog zlata. U finalu Mundijala je izgubila od Španije poslije produžetaka (1:0). Mnogo problema imali su "gaučosi" što sa povredama i prinudnim izmjenama, što zbog gluposti i crvenog kartona Enca Fernandeza. To je bio jedan od razloga zašto Lautaro Martinez nije ušao u igru.

Upravo je objava fudbalera Intera na društvenim mrežama napravila buru. Mnogi su je protumačili kao dokaz da u svlačionici postoje problemi, podjele i da je to jedan od razloga loše hemije u timu. Uhvatili su se za jednu njegovu rečenicu u kojoj je napisao "Volio bih da sam mogao da pomognem ekipi na terenu, ali dobro". Da li je usmjereno na selektora ili nekog drugog...

"Probali smo, došli smo na dva uzastopna Mundijala do finala, ali ovog puta nam se nije dalo. Osjećam ponos zato što sam Argentinac. Volio bih da sam mogao da pomognem na terenu, ali dobro. Hvala svima koji su nam pružili podršku, koji su prešli veliki broj kilometara da bi bili uz nas i svima koji su nas podržavali od kuće", poručio je Martinez.

Da li su zaista postojale podjele u timu i da li će tek da nastanu kada se Lionel Mesi povuče iz reprezentacije, ostaje da se vidi...

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00:59
Haos posle meča Argentine i Engleske
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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Argentina Mundijal 2026

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