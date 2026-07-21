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Leandra Paredesa očekuje drakonska kazna

Leandra Paredesa očekuje drakonska kazna

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Susret Argentine i Španije u finalu Mundijala nije okončan u sportskom duhu, zbog toga će morati da reaguje i FIFA.

fifa pokrenula postupak protiv paredesa Izvor: Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Incident koji je obilježio završnicu finala Svjetskog prvenstva mogao bi da donese ozbiljne posljedice za Argentinca Leandra Paredesa. FIFA je otvorila disciplinski postupak protiv veziste zbog učešća u sukobu koji je izbio odmah nakon posljednjeg sudijskog zvižduka, a fudbaleru prijeti duža zabrana nastupa za reprezentaciju.

Paredes se našao u centru pažnje zbog dešavanja na terenu stadiona u Nju Džerziju. Na snimcima koji su se pojavili vidi se kako je u gužvi došlo do njegovog fizičkog kontakta sa Erikom Garsijom, nakon čega je krenuo i prema Gaviju.

Sudija mu je zbog ponašanja poslije meča pokazao direktan crveni karton, ali bi kazna mogla da bude mnogo ozbiljnija od uobičajene suspenzije. FIFA će nakon pregleda izvještaja službenih lica i dostupnih snimaka odlučiti o daljim mjerama.

Ukoliko se utvrdi da je Paredes namjerno napao fudbalere Španije, prema navodima svjetskih medija mogao bi da dobije zabranu igranja na najmanje tri međunarodne utakmice. Ipak, konačna odluka još nije poznata, a postoji mogućnost da disciplinska komisija izrekne i strožu kaznu.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

FIFA Leandro Paredes Argentina Mundijal 2026

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