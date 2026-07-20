Haos u Argentini poslije finala SP-a: Opsadno stanje na ulicama, suzavac i vodeni topovi preplavili grad (Video)

Nakon finala Svjetskog prvenstva, u Argentini su izbili neredi u kojima je uhapšeno 15 osoba, dok je sedam policajaca povrijeđeno tokom sukoba na ulicama prijestonice.

Izvor: X/@MundoEConflicto/Printscreen

Najmanje 15 ljudi je uhapšeno, a sedam policajaca je povrijeđeno u centru Buenos Ajresa, u neredima koji su izbili tokom okupljanja navijača nakon finala Svjetskog prvenstva u kojem je Argentina izgubila od Španije sa 0:1.

Uprkos porazu, hladnoći i kiši, desetine hiljada navijača izašlo je na ulice i okupilo se kod Obeliska, spomenika i simbola prijestonice, kako bi odali počast reprezentaciji koju je predvodio Lionel Mesi u još jednom finalu. Gradske vlasti rasporedile su oko hiljadu policajaca, zaštitne barijere i vodene topove, očekujući veliko slavlje bez obzira na ishod utakmice.

Prema lokalnim novinama Klarin i La Nasion, okupljanje je u početku proteklo mirno, uz navijanje i odavanje počasti nacionalnom timu, ali je tokom večeri grupa ljudi počela da baca flaše, kamenje i vatromet na policiju.

#ALERTA| La policía dispersa a las personas en medio de disturbios en el Obelisco de Buenos Aires, Argentina. Hay 12 detenidos.pic.twitter.com/3eCjSziLae — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto)July 20, 2026

Policija rastjerala ljude vodenim topovima i suzavcem

Policija je odgovorila vodenim topovima i suzavcem kako bi rastjerala gomilu, dok su neki demonstranti probili bezbjednosne ograde postavljene oko mesta proslave. Vlasti su saopštile da je uhapšeno najmanje 15 ljudi, a sedam policajaca povrijeđeno.

Oko 15 minuta nakon početka policijske intervencije, veći dio gomile je napustio trg, iako su se manje grupe navijača ponovo okupile ubrzo poslije ponoći na obližnjim ulicama.

Argentinska vlada je saopštila da čeka da fudbalska reprezentacija odluči o datumu povratka sa Svjetskog prvenstva prije nego što odluči kada će proglasiti jednodnevni nacionalni praznik. Predsjednik Havijer Milei je potvrdio da će odluka o slobodnom danu zavisiti od toga kada igrači i stručni štab žele da proslave sa javnošću.

"Državni praznik biće proglašen u skladu sa odlukom igrača i trenerskog štaba u vezi sa danom proslave", rekao je Milei.

Prema informacijama iz predsjedničke palate Kasa Rosada, reprezentacija bi trebalo da sleti na Međunarodni aerodrom Ezeiza čarter letom iz Njujorka u ponedeljak popodne po lokalnom vremenu, nakon čega je planiran odlazak u trening centar Argentinskog fudbalskog saveza (AFA).

Milei će proglasiti praznik

Vlada je od petka razmatrala mogućnost proglašenja 24-časovnog odmora, na osnovu procjene da će Argentinci izaći na ulice bez obzira na ishod finala protiv Španije.

U pripremi za mogući prijem, održani su koordinacioni sastanci između predstavnika nacionalnih, gradskih i pokrajinskih službi bezbjednosti radi organizacije okupljanja i obezbjeđivanja javnog reda.

Predsjednik Milei je ponudio delegaciji priliku da pozdravi građane sa balkona predsjedničke palate Kasa Rosada, naglašavajući da će zgrada biti oslobođena političkih zvaničnika, uključujući i njega samog.

Argentinske vlasti pokušavaju da izbjegnu organizacione probleme i haotične scene koje su obilježile doček tima nakon osvajanja titule svetskog prvaka u Kataru 2022. godine.

Milei je rekao da je tužan zbog poraza reprezentacije, ali je rekao da "treba da budemo svjesni istorijske veličine uspjeha ove grupe igrača", javlja Index.

U izjavi za Radio Mitre, argentinski predsjednik je podsjetio da je reprezentacija igrala u tri finala na posljednja četiri Svjetska prvenstva, što je opisao kao izvanredno dostignuće, dodajući da "niko nema pravo da ih kritikuje ni zbog čega jer su dali sve od sebe".

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