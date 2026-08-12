Drama u sarajevskom naselju: Muškarac prijeti skokom sa ruševne zgrade

U sarajevskom naselju Hrasnica trenutno se odvija prava drama nakon dojave da muškarac prijeti skokom sa stare i ruševne zgrade koja se nalazi preko puta firme SINCRO, u krugu nekadašnjeg industrijskog giganta Famos.

Izvor: Printscreen/Crna hronika

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrdili su da su odmah po zaprimljenoj dojavi na lice mjesta upućene policijske ekipe.

Za sada nije poznato šta je muškarca navelo na ovakav očajnički korak, niti zbog čega se popeo na ruševni objekat.

Više informacija o ovom slučaju biće poznato nakon što policijski službenici završe intervenciju i utvrde sve okolnosti događaja.