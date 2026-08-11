Pomahnitali vozač bez milosti pretukao ženu, njenog brata i ćerku: Jezivo nasilje na ulicama Sarajeva (Video)

Zbog bizarne svađe u saobraćaju na Ilidži pomahnitali vozač kombija brutalno je pretukao ženu, njenog brata i ćerku. Nasilnik ih je udarao i davio dok su okupljeni prolaznici samo nemo gledali.

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Prava drama odvijala se u subotu uveče u Butmirskoj ulici, u naselju Ilidža, u Sarajevu kada je vozač kombija nakon spora u saobraćaju napao dvije žene i muškarca, za koji je o incidentu pričala Merima Demir, žena koju je taj muškarac napao te noći, a osim nje udarao je i njenog brata i ćerku.

"Krenula sam do Ilidže automobilom sa bratom, snajom i ćerkom. Išli smo Butmirskom ulicom, gdje je kombi bio pod četiri žmigavca. Mnogi su mu svirali i prošli ga, pa sam se i ja sa još dva puta uključila da prođem. Međutim, on mi je preprečio put, jer mi je dolazio auto iz suprotnog smjera. Svirnula sam mu i rekla mu da me pusti da prođem. On se namjerno onda još pomakao, te sam se i ja pomakla i opet mu govorim da me pusti", ispričala je Merima.

Kaže da je on tada izašao iz auta i otvorio suvozačeva vrata, na šta mu je rekla da ona vozi.

"Moj brat je sjedio na mestu suvozača i on ga je pitao 'hoćeš da završiš u Hitnoj?' i pesnicom ga je udario. Ja sam samo rekla 'slikajte tablice', a ćerka je nazvala svog oca i ispričala mu šta se desilo na šta joj je moj muž rekao da idemo u policiju. Krenuli smo istim putem prema policiji i kako smo stali u koloni, rekla sam 'sad ću izaći da mu kažem da idem u policiju'. Ja sam mu na prozor lupila, on je izašao i kaže 'sad ću brata da ti ubijem'", prisjetila se Merima dramatičnih trenutaka koje je preživjela sa porodicom.

Kaže da, kako je krenuo ka njoj, uhvatila mu je ruke, a on je počeo da udara šakama i počeo da je davi.

"Ja se više ne sjećam događaja, to je šok, trauma, samo sam rekla bratu 'bježi ti'. Kad je ćerka vidjela da je počeo da me davi, ona je izašla i on je nju nogom u stomak i pesnicom u glavu udario i pitao nas je 'hoćete li još?'. Sjećam se da sam opsovala kad sam vidjela da mi je dijete u pitanju", rekla je Merima.

Kaže da se scena odigrala, a ona je govorila okupljenim ljudima da joj daju maramicu jer je krvarila.

"Niko mi nije prinio ni čašu vode, jedva su mi dali maramicu. Svi su stajali, govorila sam 'zovite policiju'. Niko ništa, svi su u fazonu, kao film odvija se, šta ih je briga. Niko nije pomogao", navela je Merima.

Povrede koje je zadobila nisu nimalo naivne.

"Ne sjećam se gdje me je sve udarao, dobila sam jako krvarenje, usna mi je natekla, glava, vrat... Nisam mogla gutati, ni ništa. U Hitnoj su rekli da sam ugruvana, da se ne vide prelomi. Vilica me boli kompletna i krvarim još i moraću da idem u bolnicu", naglasila je Merima.

(Avaz.ba/MONDO)