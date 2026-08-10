Haos na granici Španije i Maroka: Gradonačelnik Seute traži vojsku na ulicama

Gradonačelnik Seute Huan Hesus Vivas traži raspoređivanje vojske nakon velikog priliva migranata iz Maroka i ubrzavanje njihovog povratka.

Izvor: Gabriela Sardá NúñEz / Zuma Press / Profimedia

Gradonačelnik španske enklave Seuta Huan Hesus Vivas zatražio je od centralne vlade dodatno angažovanje bezbjednosnih snaga, uključujući mogućnost raspoređivanja vojske na ulicama, nakon velikog priliva migranata iz Maroka.

zatražio je od centralne vlade dodatno angažovanje bezbjednosnih snaga, uključujući mogućnost raspoređivanja vojske na ulicama, nakon velikog priliva migranata iz Maroka. On traži i ubrzavanje postupaka za povratak ljudi koji su ilegalno ušli u grad.

Kriza je uslijedila nakon što su desetine hiljada ljudi pokušale da pređu iz Maroka u Seutu, dok se najveći dio njih u međuvremenu vratio preko granice.

Gradonačelnik španske enklave Seuta Huan Hesus Vivas zatražio je od centralne vlade dodatno angažovanje bezbjednosnih snaga, uključujući mogućnost raspoređivanja vojske na ulicama, nakon velikog priliva migranata iz Maroka.

Vivas je španskom ministru za teritorijalnu politiku Anhelu Viktoru Toresu poručio da je situacija u gradu neodrživa i da je potrebna hitna reakcija vlasti.

Desetine hiljada ljudi pokušale da uđu u Seutu

Seuta, španska autonomna enklava na sjeveru Afrike, posljednjih dana suočava se sa najvećim migracionim pritiskom u posljednjih nekoliko godina.

Prema podacima koje je objavio Rojters, oko 40.000 ljudi prešlo je iz Maroka u Seutu, dok su španske vlasti saopštile da se oko 69.500 ljudi u međuvremenu vratilo u Maroko, javlja Rojters.

Drugi izvori navode procjene od oko 60.000 ljudi koji su pokušali da uđu na špansku teritoriju, zbog čega brojke treba posmatrati kao procjene koje su se mijenjale tokom razvoja događaja.

Veliki broj migranata pokušavao je da do Seute stigne plivanjem iz obližnjih marokanskih mjesta. EFE je 30. jula izvijestio da je više od 800 ljudi pokušalo da prepliva put do Seute, dok je španska Pomorska služba spasila više od 300 osoba.

◼️ Durante la entrada masiva agentes de la Guardia Civil de Ceuta tuvieron que sacar a bebés del agua a punto de ahogarse.



Tienes toda la información en El Faro de Ceuta a través de nuestro enlace en bio.#Ceuta#FronteraSur#Inmigraciónpic.twitter.com/N0BeQgIylU — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta)August 3, 2026

Vivas traži jači odgovor države

Gradonačelnik Seute smatra da grad ne može sam da se izbori sa posljedicama velikog priliva ljudi.

On je zatražio dodatno prisustvo države na ulicama, uključujući angažovanje vojske, kao i odlučnije postupanje prema migrantima koji su ostali na teritoriji enklave.

Vivas je prethodno upozoravao da je sistem za prihvat migranata preopterećen. EFE je krajem jula izvijestio da je više od 400 ljudi čekalo ispred Centra za privremeni boravak migranata, čiji je kapacitet od 512 mjesta već bio popunjen.

#Canal24Horas| La irrupción de 72.000 personas en Ceuta procedentes de Marruecos fue una operación organizada de forma deliberada y no un hecho espontáneo.



Es la conclusión de una investigación que ha cruzado miles de datos.



@ClaudiaCid_pic.twitter.com/V0KHavIUyF — RTVE Noticias (@rtvenoticias)August 9, 2026

Formira se centar za pritvor

Vivas je potvrdio i formiranje centra za pritvor stranaca u kojem bi bili smješteni preostali marokanski državljani, dok se obrađuju njihovi slučajevi i postupci povratka.

Međutim, pitanje vraćanja migranata dodatno je komplikovano nedavnom odlukom španskog Vrhovnog suda.

Sud je 8. jula ograničio mogućnost automatskog vraćanja ljudi koji u Seutu stignu morskim putem, što je, prema izvještajima španskih medija, doprinijelo povećanju broja pokušaja prelaska.

Kako je došlo do novog migracionog talasa?

Seuta je jedna od samo dvije španske teritorije koje imaju kopnenu granicu sa Marokom, zajedno sa Meliljom, zbog čega predstavlja jednu od najosjetljivijih tačaka spoljne granice Evropske unije.

U posljednjem talasu važnu ulogu imale su i društvene mreže. AP je izvijestio da su se internetom širile netačne informacije i glasine da je granica otvorena ili da su se promijenila pravila ulaska u Španiju, što je podstaklo veliki broj ljudi da krenu prema Seuti.

Istovremeno, španske vlasti i dio lokalnih zvaničnika ukazivali su na moguću ulogu krijumčarskih mreža, dok su pojedine tvrdnje da je Maroko namjerno otvorio granicu ostale bez potvrde.

Situacija u Seuti sada se postepeno stabilizuje, ali je posljednji talas ponovo otvorio pitanje kapaciteta enklave, kontrole spoljne granice Evropske unije i odnosa Španije i Maroka.

(Mondo.ba/Agencije)