Horor na festivalu vatrometa u Španiji: Projektil skrenuo među publiku, povrijeđeno 27 ljudi (Video)

Najmanje 27 ljudi povrijeđeno je tokom festivala vatrometa u španskoj Altei nakon što je pirotehnički projektil skrenuo među publiku.

Izvor: CéSar Arxina / Zuma Press / Profimedia

Najmanje 27 ljudi povrijeđeno je tokom tradicionalnog festivala vatrometa “Kastel de l’Ola” u španskoj Altei.

Pirotehnički projektil skrenuo je sa predviđene putanje i pao u područje u kojem se nalazila publika, nakon čega je nastala panika.

Jedanaest osoba prebačeno je u bolnice zbog opekotina, dok nadležni utvrđuju uzrok incidenta.

Najmanje 27 osoba povrijeđeno je tokom tradicionalnog festivala vatrometa “Kastel de l’Ola” u Altei, u španskoj provinciji Alikante, nakon što je jedan pirotehnički projektil skrenuo sa predviđene putanje i završio među publikom.

‼️ FIREWORK MALFUNCTION



The traditional fireworks show at the Castell de l’Olla in Althea, Alicante ended tragically when two firework explosive heads malfunctioned and flew into the crowd watching the show.



Hope everyone will be fine, and the pyrotechnitian should be…pic.twitter.com/4xiEHOie8J — Lord Bebo (@MyLordBebo)August 9, 2026

Incident se dogodio tokom izvođenja pirotehničkog programa u ranim jutarnjim časovima u nedjelju, 9. avgusta. Prema izvještajima španskih medija, projektil je odstupio od predviđene putanje i pao u područje u kojem su se nalazili gledaoci.

Nakon incidenta među prisutnima je nastala panika, a dio povreda nastao je i tokom pokušaja ljudi da se udalje sa mjesta događaja.

Jedanaest osoba završilo u bolnici

Prema trenutno dostupnim informacijama, ukupno je najmanje 27 ljudi povrijeđeno.

Jedanaest osoba zadobilo je opekotine i prebačeno je u bolnice u Alikanteu i okolini. Još nekoliko povrijeđenih zbrinuto je zbog različitih povreda, dok je dio ljudi pomoć dobio na licu mjesta i u zdravstvenom centru u Altei.

Hitne službe brzo su reagovale, a na mjestu događaja bio je angažovan veliki broj medicinskih ekipa zbog ogromnog broja ljudi koji su prisustvovali manifestaciji.

Na festivalu bilo oko 100.000 ljudi

“Kastel de l’Ola” jedan je od najpoznatijih pirotehničkih događaja na španskoj Kosta Blanki.

Festival se održava u zalivu Altea, a vatromet se ispaljuje sa plutajućih platformi postavljenih na moru. Publika spektakl prati sa plaže, obale, okolnih lokacija, ali i iz brojnih plovila koja se okupljaju u zalivu.

Ovogodišnji događaj bio je posebno značajan jer je obilježeno 40 godina festivala. Španski mediji navode da se u Altei okupilo oko 100.000 ljudi.

Za ovogodišnje izdanje bilo je pripremljeno čak 1.600 kilograma pirotehničkog materijala, što ga je učinilo jednim od najvećih izdanja ove manifestacije.

Vatromet se tradicionalno ispaljuje sa mora

“Kastel de l’Ola” razlikuje se od većine velikih vatrometa upravo po tome što se pirotehnička sredstva ispaljuju sa platformi usidrenih u moru.

Manifestacija je prvi put održana prije četiri decenije i tokom godina je postala jedna od najvažnijih turističkih atrakcija Altee. Zbog velikog interesovanja, tokom ovogodišnjeg izdanja organizovane su dodatne mjere kako bi se smanjile saobraćajne gužve i olakšao dolazak velikog broja posjetilaca.

Istraga o uzroku incidenta

Nakon incidenta sastali su se predstavnici organizacije, pirotehničari i nadležne službe kako bi se utvrdilo zbog čega je projektil skrenuo sa predviđene putanje.

Za sada nije objavljen konačan uzrok kvara.

Organizatori su izrazili žaljenje zbog incidenta i zahvalili ekipama hitne pomoći na brzoj reakciji.

Veliki broj gledalaca koji su prisustvovali festivalu dodatno je otežao situaciju, jer je nakon incidenta nastala panika među ljudima na plaži.

Manifestacija koja je trebalo da bude jubilarno, 40. izdanje jednog od najpoznatijih ljetnih spektakala na Kosta Blanki tako je završena incidentom u kojem je povrijeđeno najmanje 27 ljudi.

Istraga bi trebalo da pokaže šta je dovelo do odstupanja pirotehničkog projektila i da li će biti potrebne dodatne mjere bezbjednosti za naredna izdanja.