logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Razorna eksplozija sravnila prodavnicu vatrometa, osmoro mrtvih: Petarda izazvala katastrofu u Kini

Razorna eksplozija sravnila prodavnicu vatrometa, osmoro mrtvih: Petarda izazvala katastrofu u Kini

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Najmanje osam osoba poginulo je u snažnoj eksploziji koja je razorila prodavnicu vatrometa u selu u kineskoj provinciji Jiangsu, nakon što je mještanin aktivirao pirotehniku u blizini objekta, izazvavši razornu detonaciju.

Eksplozija prodavnice vatrometa u Kini osmoro mrtvih Izvor: X/shanghaidaily/Printscreen

Najmanje osam osoba poginulo je u snažnoj eksploziji koja je razorila prodavnicu vatrometa u selu u provinciji Đangsu, na istoku Kine, samo nekoliko dana uoči kineske Nove godine. Još dvije osobe zadobile su manje opekotine.

Prema navodima vlasti okruga Donghai, do eksplozije je došlo u nedjelju popodne kada je jedan mještanin aktivirao pirotehniku previše blizu prodavnice, što je izazvalo razornu detonaciju, prenio je San.

Lokalne vlasti saopštile su da su službe za vanredne situacije, vatrogasci, policija i zdravstvene ekipe odmah izašle na lice mjesta kako bi sproveli spasilačku operaciju.

Pripreme za Lunarnu novu godinu

Incident se dogodio u trenutku kada se milioni ljudi u Kini pripremaju da obilježe Lunarnu novu godinu, poznatu i kao Proljetni festival, koja počinje u utorak i označava početak godine konja prema kineskom kalendaru.

Bacanje petardi i pucanje vatrometa u ponoć dugogodišnja je tradicija u Kini, ali su mnogi gradovi posljednjih godina uveli ograničenja zbog zagađenja vazduha. U pojedinim oblastima prošle godine su neka ograničenja ublažena, što je omogućilo djelimičan povratak vatrometa.

Pojačane mjere bezbjednosti

Poslije tragedije, kinesko Ministarstvo za upravljanje vanrednim situacijama naložilo je pooštravanje kontrole proizvodnje, transporta i prodaje vatrometa.

Zvaničnici su upozorili da testiranje vatrometa i petardi u blizini prodavnica mora biti strogo zabranjeno, te su pozvali lokalne vlasti da uklone sve bezbjednosne propuste "kako bi se obezbijedio bezbjedan i srećan Proljetni festival".

U saopštenju objavljenom u ponedjeljak Ministarstvo je poručilo da nadležni moraju "odlučno spriječiti ponavljanje sličnih incidenata", kao i da policija mora pojačati patrole i "strogo kažnjavati sva kršenja propisa".

Raniji incidenti s vatrometom

Ovo nije prvi put da je vatromet izazvao haos u Kini. Prošlog oktobra, veliki vatromet u gradu Liujang pošao je po zlu, izazvavši dramatične scene dok su vatrene kugle padale među okupljene ljude.

Snimci su prikazali uspaničene građane kako bježe i pokušavaju da se sakriju ispod stolica dok su se oko njih rasplamsavali manji požari. Srećom, požari su brzo ugašeni i nije bilo povrijeđenih.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kina vatromet

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ