Kineski ratni avion ispalio mamce za rakete na tajvanskog lovca: Nezapamćene tenzije u Aziji

Kineski lovac ispalio signalne mamce na tajvanski lovac tokom vojnih vežbi.
Kineski lovac J-16 ispalio je signalne mamce na tajvanskog lovca F-16 tokom najvećih vojnih vježbi oko Tajvana, piše britanski "Telegraf". Ovaj incident dogodio se tokom decembra 2025. godine kada su se susreli ratni avioni Kine i Tajvana.
Tajvanski avion je hitno podignut kada se kineski avion spremao da pređe srednju liniju Tajvana koja se proteže sredinom Tajvanskog moreuza. Takođe, kineski J-16 je leteo veoma blizu F-16.
"Kada su otkriveni, kineski pilot je nagnuo avion na bok i pokazao rakete ispod trupa", otkrio je izvor britanskog lista upućen u ovaj incident.
