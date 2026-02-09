Čudo inženjeringa: Najbrži lift na svijetu juri 75 km/h kroz oblake (VIDEO)

U kineskom gradu Guangdžou smještena je jedna od najvećih tehnoloških senzacija modernog doba - najbrži lift na svijetu koji je svoje mjesto osigurao i u Ginisovoj knjizi rekorda.

Izvor: Shutterstock

Ugrađen u impresivni Guangzhou CTF Finance Centre, ovaj lift predstavlja vrhunac savremenog inženjeringa jer putnicima omogućava da pređu gotovo pola kilometra visine za manje od jedne minute.

Dok se standardni liftovi kreću brzinom od tek par metara u sekundi, ovaj sistem dostiže nevjerovatnih 75,6 kilometara na sat, pretvarajući uspon do 95. sprata u nesvakidašnje iskustvo koje traje svega 42 sekunde.

Dostizanje ovakvih brzina zahtijevalo je primjenu napredne tehnologije, pa se sistem oslanja na tankoprofilne sinhrone motore i kompaktne vučne mašine koje cijelu konstrukciju čine lakšom i efikasnijom. Sama kabina je dizajnirana kao aerodinamična kapsula kako bi se otpor vjetra sveo na minimum, dok sofisticirani motori sa permanentnim magnetima pružaju neophodnu snagu za munjevit uspon.

Poseban izazov za inženjere predstavljala je udobnost i sigurnost putnika. Da bi se izbjegao neugodan osjećaj pritiska u ušima, koji je uobičajen kod naglih promjena nadmorske visine, lift koristi poseban sistem za izjednačavanje pritiska vazduha.

Istovremeno, aktivne vođice neprestano detektuju i najmanje vibracije u šinama, automatski pomjerajući kabinu u suprotnom smjeru kako bi se poništilo svako tresenje. Sigurnosni aspekt je podignut na najviši nivo upotrebom kočionih pločica koje su projektovane da izdrže ekstremno trenje i temperature do 300 stepeni Celzijusa u slučaju hitnog zaustavljanja.

Sam Guangzhou CTF Finance Centre, visok 530 metara, projektovan je kao multifunkcionalni super-neboder koji spaja poslovne, stambene i hotelske prostore. Sa ukupno 95 spratova i isto toliko liftova, zgrada je zamišljena kao vrhunska sinteza modernog urbanog života. Posjeta ovom objektu nudi putnicima priliku da dožive budućnost visokogradnje u kojoj se brzina, preciznost i sigurnost spajaju u jedinstven doživljaj nad oblacima.

(Mondo)